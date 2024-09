David Broncano: "El dinero de mi programa no se saca de los hospitales"

La Revuelta llega mañana lunes a las 21.40 a La 1 como esperado estreno y esperanza de la actual direcció de RTVE para atraer público juvenil. Bueno, para atraer público. El formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa compite en el llamado access prime time contra El Hormiguero, de un liderazgo avasallador tras tantos años. Los comentarios contra el presidente Pedro Sánchez que de vez en cuando aparecen en la tertulia de este programa de Antena 3 incomodan en la Moncloa por su viralidad. ¿Hubo llamadas para que desde la cadena pública se contara con el formato de Movistar Plus + La resistencia? Tras negociaciones y dimisiones, el consejo de administración dio luz verde a dos temporadas de Broncano y su equipo, con 28 millones de euros de por medio. Trajo el cese de la anterior directora general, Elena Sánchez, con el anterior despido a manos de ésta del director de contenidos, José Pablo López.

David Broncano aterriza en La 1 a contrapié y eliminando 20 minutos del Telediario 2. Demasiado esfuerzo, demasiado ruido, un exceso, para una respuesta muy incierta de la audiencia.

Sobre toda la polémica vivida con su contratación por RTVE Broncano lo lamenta, como expresó en la presentación de su espacio en el FesTVal de Vitoria:“Me pareció una locura, yo soy tranquilo y me relajo ante las polémicas. Me incomodó más y me pareció feo, más que el tamaño de la polémica, la utilización y el enfoque desde distintos sitios con mi nombre y el fichaje con intereses políticos y partidistas”, se defiende. “Ha habido como un intento grande de hacer ver cosas de mí y del programa que no eran reales”, acusa.

Sobre esos 14 millones por temporada, Broncano se ve obligado a recalcar que es para toda la producción, no para él. Pero lamenta aún más que se haya dicho que con el dinero de su proyecto se podrían hacer otras cosas. “Eso es terrible, porque es falso de plano. La gente que lo ha propagado lo sabe:RTVE tiene un presupuesto cerrado. No se le quita el dinero a nadie ni a nada. TVE no le quita el dinero a los hospitales: tiene un presupuesto para lo que considere. El dinero de mi programa no se saca de los hospitales, ni de la Guardia Civil. Se dijo por intereses políticos y mediáticos para perjudicarnos”.

Broncano se ve en el ojo del huracán. “Eso nos pone en una situación tan bestia como decir que venimos a quedarnos con dinero público... la gente que lo ha propagado o no sabe cómo funciona la televisión o son malas personas sabiendo que lo que dicen es falso”, incide . Los ceses que originaron su fichaje no los vivió con gusto, fue una contratación polémica filtrada en directo, cuando entiende que era un cambio de cadena y una apuesta de TVE de la que se complicó el proceso. Pero afirma contundente que no fue una imposición del presidente Pedro Sánchez. “Me flipa que nadie cuestionara si eso era verdad o no. No fue así”, se asombra.

“Esto no ha sido que se haya enchufado al primo del pueblo, TVE lleva años proponiendo cosas y yo llevo también mucho tiempo haciendo programas”, expone. “No sé si en Moncloa les parece bien o mal que aparezca La revuelta. No sé si es incluso relevante. Pero como si le parece bien Feijóo: cuantas a más personas les parezca bien que estemos en TVE, mejor”.