El cantante de ‘La ruleta de la suerte’ explota por las críticas en las redes sociales

Si decimos Joaquín Padilla a secas seguro que muchos no le ponen cara, pero si nos referimos a él como el cantante de La ruleta de la suerte todo cambia. El artista asume un papel fundamental cada día poniendo voz y música a las canciones que amenizan el concurso diario de Antena 3. Joaquín ha concedido una entrevista para el canal de Twitch de Reckyem en el que ha contado cómo lleva las críticas despiadadas que recibe a través de las redes sociales, así como el daño personal que le causa este tipo de improperios.

“Te voy decir la verdad, a mí el odio que recibo me la trae al pairo”, ha comentado en primera instancia. Otro asunto es cuando esos insultos se trasladan a su vida personal y familiar. “El único día que hubiera matado a personas es el día que mi hija de nueve años me llamó llorando porque había visto un vídeo en TikTok donde decían que era lo peor”, ha desvelado.

El músico ha dejado claro que su trabajo resulta mucho más complicado de lo que parece. No dispone de semanas de ensayos, ni una banda completa detrás y también tiene que improvisar sobre la marcha. Por ello, considera que su función en el programa no se valora en el contexto en el que se realiza. “No hay ensayo. A mí lo que me muestran es un link de YouTube el día antes”, ha explicado.

El músico, al que también se le conoce por su trayectoria en el grupo Iguana Tango, ha reconocido que sus compañeros de profesión si valoran su trabajo en La ruleta de la suerte. “Yo hago un tema de David de María y él me escribe gracias, ‘qué difícil lo que haces’. La profesión lo sabe. Hago un tema de Niña Pastori y lo destrozo, pero pon a Niña Pastori a hacer uno de Obús sin ensayar, y también lo va a destrozar”, ha asegurado.

Joaquín Padilla piensa que detrás de los mensajes de odio hay mucha maldad que puede causar un daño irreparable. “Hay mucha maldad. Hay gente que pone que eres un gilipollas, pero es que en el mensaje te enlaza para que lo veas, y también al programa, para que lo vean en tu trabajo. Si eres una persona menos fuerte o eres una persona que tiene problemas, porque todos tenemos algún momento de bajón o estás depre, hay peña que puede tomar decisiones equivocadas, que le puede generar un problema a una persona”, ha puntualizado.

Esto último no sería el caso de Joaquín, que a tenor de sus palabras prefiere hacer caso omiso a los comentarios destructivos. El vocalista ha recibido el apoyo y el cariño de sus compañeros de profesión y asegura que seguirá disfrutando de la música mientras pueda.