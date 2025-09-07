Ana Rosa Quintana: "Tengo mucho respeto al PSOE"

Es uno de los azotes televisivos dePedro Sánchez y no lo oculta en esta entrevista con motivo del inicio de la 21ª temporada de El programa de Ana Rosa, producido por Unicorn Content. Ana Rosa Quintana ya conducía el Telediario de medianoche hace 47 años. Comenzó en la radio y fue su destino hasta 1992 en Antena 3 Radio. Se le abrieron de nuevo las puertas de la televisión y condujo las tardes de Antena 3 para pasar en 2005 a Telecinco cuando María Teresa Campos fichó por la competencia. Nadie hubiera previsto entonces sus dos decenios de liderazgo matinal ininterrumpido. Tendrá muchos haters pero su posición, influencia y registros están ahí. La política ha ganado mucho más peso en los últimos diez años en la mañana.

–Cuando se habla de desarrollar el trabajo periodístico en libertad un buen ejemplo podía ser aquella Antena 3 Radio de los años 80 y 90 que concibió Manuel Martín Ferrand.

–No se ha vuelto a repetir una emisora que reuniera así tanta libertad y tanto talento. Martín Ferrand era buenísimo para reunir a profesionales que daban lo mejor de ellos. Era en los años 80, cuando ahora se dice que entonces no había tanta libertad.

–Cada opinión, cada frase de hoy, se cuestiona.

–Quieren decirnos lo que tenemos que hacer, tener la vida reglada de todos. Se están ocupando de eso. Pedro Sánchez cuando tomó posesión habló de muros y se está polarizando todo por su culpa. Es una barbaridad y un horror. Se han cargado aquel el espíritu de la transición donde había reconciliación y perdón. El mundo se ha convertido en un coñazo: se divide entre buenos y malos. O eres de izquierda o directamente facha No hay término medio.

–¿Por qué tiene que marcharse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?

–Por todo. Ha inoculado el veneno en la política. Necesitamos gobernantes que vuelvan a la tolerancia entre las distintas fuerzas, a la comprensión, no este veneno. Cada uno tiene sus ideas y eso es maravilloso, al contrario que esta imposición que sufrimos.

–Sus abundantes haters la acusan a usted de ser portavoz de la extrema derecha.

–En mi programa tenemos una mesa plural. Damos cabida a todas las voces de la actualidad pero si eres crítico te imponen ese cartel. Y por eso claro que me han llamado facha, me han puesto vídeos electorales. Nos han vetado y no viene nadie del Gobierno a mi programa ¿Eso es ser tolerante? Pedro Sánchez está haciendo mucho daño a este país. Tengo mucho respeto al PSOE, que es fundamental e imprescindible para España. Mientras los dos partidos han sido fuertes, PSOE y PP, ha podido haber oposición, discrepancias, pero existía un respeto constitucional que se ha perdido.

–Usted dijo que tenía la bolsa preparada para regresar de las vacaciones si dimitía el presidente.

–Pero no tenía duda de que se aferra al cargo de tal manera que no querrá irse nunca. Si no lo ha hecho ya no lo iba a hacer en estas semanas. Creo que van a pasar muchas más cosas. Sánchez ya debería haberse marchado con miembros de su familia procesados, un fiscal general procesado, con sus dos secretarios de organización fuera, uno preso y el otro imputado. Es un Gobierno lleno de corrupción y además, la dana, apagón, incendios y el Estado nunca tiene la culpa.

–¿Pedro Sánchez no es más bien rehén de sus socios?

–Lo bueno de los socios del Gobierno es que sabemos qué quieren, qué piden y sus aspiraciones. Pero para mantenerte un día más en el sillón porque estás siendo chantajeado por ellos...

–El programa de AR se amplía de nuevo a las 13.30 ¿Quiere tener también más sitio para los temas sociales y del corazón para destensar?

–Tenemos una forma de televisión poco compartimentada. Hay distintos temas previstos pero estamos preparados para todo salte por los aires en cualquier momento. El matinal es un programa vivo, pendiente de lo que ocurra. Tengo la suerte de que soy la productora y puedo elegir con quién trabajo, elegir mi equipo y entiendo que tengo a los mejores. Un comunicador puede ser estupendo pero sin un equipo solvente no es nada. Prácticamente llevo 30 años de formatos diarios en la TVy los directores y productores ejecutivos del resto cadenas se han hecho en mi programa. Es así. Todos han aprendido en este matinal. Silvia Intxaurrondo trabajó con nosotros en la etapa de Cuarzo y Javier Ruiz ha estado en la mesa política durante mucho años. Con Susanna Griso me llevo muy bien, además. Todos queremos lo mejor para nuestras empresas y somos competencia.

–¿Cómo sobrellevan las críticas en su equipo?

–Se sobrellevan y a veces se soportan con injusticia como cuando nos acusan de fomentar bulos. Tenemos muchos controles en nuestros contenidos aunque nunca se puede descartar un error puntual. Y suceden momentos tensos con los reporteros en la calle. Yo entiendo también el nerviosismo por ser el primero.

–¿Se arrepiente de haber ido a las tardes?

–Fui a las tardes porque me lo pidió la cadena. En más de 20 años en Mediaset se han portado especialmente bien conmigo y ellos estaban convencidos de lo que me pedían. Yo soy más de la información que del entrentemiento. Estoy feliz con volver a mi lugar, a darme madrugones y tener una vida monacal de lunes a viernes.

–Telecinco necesita remontar en audiencia. Mucho.

–Estamos viviendo un proceso duro, de cambios. Pero tenemos buenas vibraciones. La temporada empieza el lunes. Y va a ser una buena temporada para Telecinco.