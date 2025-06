Esta actriz de ‘La que se avecina’ perdió a una amiga por trabajar en la serie

Petra Martínez se repone poco a poco del fallecimiento de su marido Juan Margallo, con el que ha compartido toda una vida. La actriz se ha refugiado en el trabajo para superar la pérdida de su compañero de vida. Uno de sus trabajos más reconocidos por el público es su papel de doña Fina en La que se avecina, un persona odiado y querido a partes iguales.

La intérprete ha concedido una entrevista para el pódcast Mister Chaise Longue que presenta su compañero en la mencionada serie Nacho Guerreros. Petra llegó a plantearse abandonar la serie por el aluvión de críticas que recibía por interpretar a doña Fina en la comedia vecinal, un personaje inquieto y controvertido que disfruta haciendo el mal a su paso. Finalmente, Alberto Caballero, uno de los creadores de la serie, le convenció para que siguiera adelante en una de las series más longevas de la televisión nacional.

Petra ha desvelado que una persona muy importante para ella dejó de hablarle por dar vida al personaje de doña Fina. “Fue muy desagradable. Es alguien a quien quiero mucho, con todo mi corazón. Me dijo: ‘¿No te da vergüenza hacer eso? Debería’. Es una persona encantadora, pero yo no he vuelto a hablar del tema. En aquella época, al ser una actriz de teatro independiente, pensaban que había dejado de tener unos principios artísticos, políticos… pero yo no lo veo así”, ha explicado la veterana actriz que no ha querido desvelar la identidad de esa persona, que seguramente proceda del ámbito de la interpretación.