Todo sobre ‘Invictus, ¿te atreves?, el nuevo ‘show’ nocturno de La 1

Una vez finalizada la duodécima edición de MasterChef y con la Eurocopa de Alemania como principal baza para las próximas semanas y a la espera de los Juegos Olímpicos de París, RTVE sigue incorporando nuevos programas de entretenimiento a su parrilla de programación. La 1 estrena el próximo lunes a las 23:00 horas Invictus, ¿te atreves?, la versión española del exitoso programa británico A League of Their Own. Este formato, producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, cuenta con 18 temporadas en Inglaterra y promete llevar la diversión y el entretenimiento fusionando deporte, humor y famosos en una competición sin igual.

Invictus, ¿te atreves? es un programa de humor y competiciones disparatadas en el que dos equipos de celebridades, equipo rojo y equipo azul, se enfrentan en una serie de desafíos físicos y mentales. Cada episodio contará con la presencia de famosos atletas, comediantes y personalidades del entretenimiento que pondrán a prueba sus habilidades, conocimientos deportivos y sentido del humor en un ambiente competitivo.

El programa está presentado por Patricia Conde. Además, dos grandes glorias del fútbol, Joan Capdevilla y José Manuel Pinto, serán los capitanes de cada equipo, que estarán acompañados por dos divertidos cómicos, David Fernández y Susi Caramelo. Todo tendrá lugar en un plató convertido en una pista deportiva. Por allí pasará la flor y nata del deporte y de los escenarios de este país. Los actores Carlos Areces y Fernando Gil serán los invitados del primer programa.

Les seguirán en otras entregas Pepe Reina, Lolita, Boris Izaguirre, Bibiana Fernández, Loles León, Amaya Valdemoro, Fonsi Nieto, Iván Helguera, Feliciano López o Julio Iglesias Junior, entre otros. Un gran show televisivo que permitirá acercarse un poco más a los mayores mitos deportivos y celebridades de nuestro país y verlos en situaciones nunca antes vistas.

En Invictus, ¿te atreves? nada es imposible, y así nos lo demostrarán los deportistas más laureados de este país: estrellas olímpicas, medallas de oro y auténticos reyes del podio quienes serán los encargados de motivar a sus compañeros. Un programa donde las risas y anécdotas están aseguradas, una inyección de adrenalina y buena energía que amenizará la parrilla televisiva con sus entretenidos paneles de preguntas, sus dinámicas de concurso y los juegos más disparatados.