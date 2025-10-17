En esta sección no solemos hablar de los lanzamientos de las marchas asiáticas en China hasta que confirmamos cuándo llegarán a Europa y, sobre todo, con qué características y modelos, pero en esta ocasión haremos una excepción. No por el protagonista del evento en sí, sino por un concepto mostrado durante la cita, un "one more thing", que diría el recordado Steve Jobs.

Honor ha presentado en su país natal su nueva serie de smartphones insignia, los Magic 8, que la firma ha escrito como su primer smartphone "con IA autoevolutiva". Llegará con la generación más avanzada de su asistente de inteligencia artificial YOYO, que se podrá activar con un botón dedicado, y un salto importante de mejoras en todos los aspectos clave de la serie Magic, la gama más potente de la compañía.

Pero de los Magic 8 hablaremos cuando se confirmen, como decíamos al principio, los datos concretos de su llegada al mercado europeo.

Aquí hablaremos de ese concepto que recuerda a otra frase icónica, el "¿es un pájaro?, ¿es un avión? ¡No, es Supermán!". Porque, al verlo, es inevitable preguntarse si es un robot o un teléfono. De ahí su nombre, Honor Robot Phone.

¿Qué es el Honor Robot Phone?

Según la compañía, este teléfono supone un hito significativo en su Honor Alpha Plan, que anunció a principios de este año y cuyo objetivo es convertir a la compañía en líder mundial en el ecosistema de dispositivos de IA.

Este Robot Phone, avanzó la tecnológica, "integrará a la perfección la inteligencia multimodal impulsada por IA, la funcionalidad robótica y las capacidades avanzadas de imagen portátil".

Honor lo posiciona en su comunicado como una nueva "especie" (no como sinónimo de "tipo" o "clase", sino en su acepción biológica) de dispositivo de IA que "redefinirá la coexistencia entre humanos y máquinas en el futuro".

La web de Honor lo define como un dispositivo "con la superinteligencia de la IA, capaz de percibir el mundo que te rodea en un instante; con la supermovilidad de un robot, capaz de compartir los momentos más emocionantes de tu vida; y que pudiera transformarse en tu cámara personal, capturando cada recuerdo precioso con precisión".

Y poco más, salvo que sabremos más en 2026, en el próximo MWC de Barcelona. Habrá que esperar hasta entonces.