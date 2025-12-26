Más menores y más fraudes: así cambian las consultas al 017 sobre ciberseguridad en 2025

El servicio telefónico 017, conocido como Tu Ayuda en Ciberseguridad y gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), ha cerrado 2025 con cifras históricas que consolidan su papel como herramienta esencial frente al auge de la ciberdelincuencia en España.

A lo largo del año, el canal ha atendido más de 138.000 consultas hasta el 20 de diciembre, aunque el director general del organismo, Félix Barrio, ha elevado la cifra total anual por encima de las 140.000 personas atendidas, al incluir todas las comunicaciones recibidas por víctimas de incidentes digitales.

Entre ellas, más de 3.000 correspondieron a menores de edad afectados por situaciones de ciberacoso, sextorsión y otros delitos de carácter sexual en línea.

Más menores piden ayuda

Barrio ha subrayado que el servicio ha prestado apoyo a colectivos "especialmente vulnerables", como los menores y las personas mayores, estas últimas cada vez más expuestas a intentos de fraude sofisticados.

El responsable del Incibe ha advertido de que la irrupción y popularización de herramientas de inteligencia artificial está dando lugar a nuevas modalidades delictivas, como mensajes automatizados que acompañan llamadas falsas o la suplantación hiperrealista de entidades bancarias y compañías eléctricas.

"Son formas cada vez más sofisticadas para intentar engañar al usuario", ha señalado, insistiendo en la necesidad de que la sociedad asuma esta nueva realidad y refuerce su nivel de conciencia y prevención.

El incremento de consultas registrado en 2025 -un 40% más que en 2024- se atribuye en parte a la campaña de difusión lanzada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública bajo el lema "Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa".

La iniciativa ha permitido mejorar la visibilidad del servicio y acercarlo a nuevos perfiles de usuarios, en un contexto marcado por el crecimiento de las estafas digitales y la expansión de técnicas de ingeniería social.

El ministro del ramo, Óscar López, ha destacado que el Gobierno ha querido "fortalecer este servicio nacional y gratuito, a disposición de todos los ciudadanos para resolver sus problemas de seguridad digital, porque sin ciberseguridad no es posible la transformación digital". López ha defendido la importancia de desarrollar una cultura sólida de autoprotección digital y de conocer los recursos disponibles, entre los que el 017 se ha convertido en un pilar fundamental.

Fraudes digitales, la principal preocupación

Los datos presentados en la sede del Incibe en León muestran que el 49% de las consultas fueron preventivas o informativas, mientras que el 51% restante correspondió a incidentes ya en curso. La mayoría de usuarios -un 89%- fueron ciudadanos particulares, que se interesaron principalmente por compras fraudulentas, vishing, smishing y otros fraudes basados en la suplantación de identidad.

Las empresas, que representan el 7% de las consultas, recurrieron al servicio sobre todo por casos de phishing corporativo y por el denominado fraude del CEO.

El Incibe nombra Cibercooperante de Honor a Café Quijano

Reconocimiento a Café Quijano

El acto celebrado en León incluyó también la entrega del reconocimiento Cibercooperante de Honor al grupo musical Café Quijano, que se suma a una lista en la que figuran la Reina Letizia, Jesús Calleja o Vicente del Bosque. Este distintivo reconoce a personalidades que contribuyen a promover valores de respeto, tolerancia y uso responsable de la tecnología en el entorno digital.

El 017 es un servicio nacional, gratuito y confidencial, disponible todos los días del año entre las 08:00 y las 23:00. Además de la atención telefónica, ofrece asistencia a través de WhatsApp (900 116 117), Telegram (@Incibe017) y un formulario en la web del Incibe, ampliando así las vías de acceso para ciudadanos, empresas y menores en un momento en el que las amenazas digitales evolucionan con rapidez y requieren respuestas cada vez más especializadas.