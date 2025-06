España y otros 11 países de la UE piden una edad mínima para acceder a redes sociales y un sistema de verificación

Luxemburgo/Una docena de países, entre ellos España y Francia, han pedido este viernes avanzar hacia una edad mínima para el acceso a redes sociales y una herramienta común de verificación de edad y control parental, con el objetivo de reforzar la protección del menor frente a los riesgos que plantea la falta de barreras en el acceso a contenidos peligrosos en internet.

La iniciativa parte de Francia, Grecia y España que en mayo publicaron un documento de trabajo exponiendo estas ideas; un non paper que este viernes han discutido con el resto de socios en el Consejo de ministros de Telecomunicaciones de la UE que se ha celebrado en Luxemburgo y al que se han sumado otros nueve países.

Respaldo a la propuesta

Al menos Dinamarca -que en julio asumirá durante un semestre la presidencia de turno del Consejo-, Italia, Eslovenia y Chipre han sumado sus firmas al documento. Países como Bélgica, Países Bajos, Alemania, Croacia y Eslovaquia han mostrado su respaldo en el curso del debate.

"Lo más importante es que no ocurra lo que ocurre ahora: que los sistemas que se llaman de verificación de edad actuales no lo son, y estamos viendo cómo los menores tienen acceso a contenidos a los que no deberían poder acceder", ha explicado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en declaraciones a la prensa a su llegada a Luxemburgo.

El documento defiende la necesidad de contar con soluciones "vinculantes" para la verificación de la edad del usuario de las plataformas y redes sociales y software para el control parental "en todos los dispositivos" con acceso a internet que se comercialicen en la Unión Europea.

Mayoría de edad digital

También aboga por la introducción de una "mayoría de edad digital" para el acceso a las redes sociales, si bien se evita precisar una edad concreta para ese límite porque los países difieren respecto a cuál debe ser. España, por ejemplo, trabaja en un proyecto de ley para que los menores no puedan acceder a redes sociales sin control parental, mientras que para Francia o Dinamarca, el límite debe fijarse en los 15 años.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha avisado en una rueda de prensa posterior a la reunión a 27 de la "complejidad" que supone fijar restricciones en función de la edad.

"Veo que cuando se discute sobre límites de edad en las plataformas online hay bastantes retos porque hay tipos muy distintos de plataformas y servicios", ha explicado Virkkunen, que ha dicho que Bruselas está en contacto con Australia, que ya está desarrollando este tipo de regulación, para conocer su experiencia. "Parece que no es tan sencillo implementar este tipo de límites", ha zanjado.

Monedero digital europeo

En todo caso, la vicepresidenta comunitaria ha recordado que ya está en marcha el desarrollo de una cartera digital europea que estará operativa en 2026 y que, entretanto, ha puesto en marcha una versión beta o miniwallet para favorecer la interoperabilidad de las herramientas.

Se trata de una aplicación transitoria, hasta que en 2026 entre en vigor el Monedero Digital en la UE, que permitirá a los ciudadanos identificarse digitalmente ante la administración, ante las entidades bancarias o compañías aéreas.

España, que ya participa en esta experiencia piloto, confía en que su diseño sirva de modelo para otros socios y que se avance hacia un sistema coordinado que evite que cada país desarrolle sus propias aplicaciones nacionales, "menos eficaces frente a las grandes plataformas".

La ministra danesa para la Digitalización, Caroline Stage Olsen, ha confirmado a su llegada a la reunión de los 27 que la protección de los menores en el entorno digital será una de sus "prioridades" durante el próximo semestre, cuando Dinamarca asuma la presidencia de turno del Consejo de la UE y coordine los debates. En este sentido, ha adelantado que Dinamarca acogerá en octubre una reunión informal de ministros de Telecomunicaciones "centrada únicamente en el futuro digital de los menores".

Cada vez más jóvenes en las redes sociales

"Necesitamos garantizar que se realiza una verificación de la edad suficiente y una mayoría de edad online", ha insistido la ministra danesa, quien ha alertado de que en su país el 48% de los niños menores de 10 años tienen ya un perfil propio en plataformas de redes sociales y que cuando cumplen los 13 son ya el 94% de los niños en esta situación.

"Tenemos que asegurar que están mejor protegidos de lo que lo están hoy", ha añadido, antes de recordar que la UE cuenta con una nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que ya establece límites pero que, a su juicio, no insiste suficiente en las obligaciones de verificación en las plataformas.

La ministra francesa de Inteligencia Artificial y Digital, Clara Chappaz, ha insistido también un su comparecencia en Luxemburgo en la urgencia de insistir en la capacidad de verificar la edad del usuario, ya que aunque actualmente hay ya límites de acceso a determinados contenidos, por ejemplo los pornográficos, las herramientas no dan garantías y es "fácil" mentir a la plataforma.

Chappaz ha defendido que los menores de 15 años no deben tener acceso a las redes sociales, pero también ha admitido que hay "distintos enfoques" sobre la edad límite entre los Estados miembro. Con todo, ha añadido, "todos" coinciden en la necesidad de mejorar los sistemas de verificación de edad porque "el actual no funciona, no es válido".

La ministra gala afirmó que "el consumo excesivo de redes sociales expone a los menores a fenómenos que les hacen adictos y genera problemas de falta de atención" y mencionó una estadística según la cual "dos de cada diez niños se despiertan durante la noche para ver sus notificaciones".

Páginas pornográficas

Al mismo tiempo, Bruselas está desarrollando las directrices que deberán seguir las plataformas de internet en el marco de la Ley de Servicios Digitales para garantizar la protección de los menores, como evitar que puedan interactuar con desconocidos.

El debate ha coincidido con la decisión que esta misma semana ha tomado Aylo, propietaria de páginas pornográficas como Pornhub, Youporn o Redtube, de bloquear sus servicios en Francia, en protesta por la obligación de controlar la edad de acceso a las webs.

"Está bien que cualquier adulto acceda a este contenido (...) pero el contenido para adultos solo debe ser para adultos y es el momento de que estas plataformas se ajusten a esta norma", dijo la ministra francesa.