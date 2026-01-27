El calor extremo afectará al 41% de la población mundial en menos de 25 años

Una mujer se tapa con un abanico en un día de calor.

Casi la mitad de la población mundial, unos 3.800 millones de personas, vivirá expuesta a calor extremo para 2050 si el planeta alcanza los 2 °C de calentamiento global, según revela un estudio de la Universidad de Oxford publicado este lunes en la revista británica Nature Sustainability. Los científicos consideran este escenario cada vez más probable si no se toman medidas urgentes.

La investigación señala que en 2010 un 23% de la población mundial vivía con calor extremo, un porcentaje que aumentará hasta el 41% en las próximas décadas. Este incremento significativo afectará principalmente a los países en desarrollo situados cerca del Ecuador y en latitudes subtropicales, donde las variaciones en los grados día de refrigeración (GRD) serán más acusadas.

Países en desarrollo, los más vulnerables al calor

El estudio destaca que los 20 países con cambios más significativos en GRD son todas naciones en desarrollo. África, Centroamérica, Sudamérica y el Sudeste Asiático concentran las regiones más vulnerables debido a su proximidad a la línea ecuatorial.

En Sudamérica, Brasil, Venezuela y Paraguay figuran como los países más afectados por el calor extremo previsto para 2050. Por su parte, en Centroamérica la investigación identifica a Honduras, Guatemala y Nicaragua entre las naciones que experimentarán mayores variaciones de temperatura.

Impacto económico y sanitario en Latinoamérica

El informe de Oxford llega meses después de que otra investigación advirtiese que la mortalidad relacionada con el calor había aumentado el 103% entre 1990 y 2021 en América Latina y el Caribe. Las consecuencias económicas tampoco son despreciables: el calor le ha costado a la región latinoamericana unos 855 millones de dólares (719 millones de euros) anuales en el periodo 2015-2024.

También los países fríos notarán el cambio

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, los países con climas más fríos también experimentarán mayores cambios en días calurosos. De alcanzarse un calentamiento de 2 °C, las temperaturas podrían crecer el 100% en Austria y Canadá o hasta el 230% en Irlanda.

Estos cambios podrían tensionar el desarrollo económico de las regiones y conducirán a un aumento significativo de la demanda de energía para sistemas de refrigeración, calefacción y de sus emisiones correspondientes, perpetuando así el círculo vicioso del calentamiento global.

Adaptación urgente antes de los 1,5 °C

El autor principal del estudio e investigador del Zero Institute de la Universidad de Oxford, el español Jesús Lizana, explicó en un comunicado que la mayoría de los cambios en la demanda suceden antes de alcanzar el umbral de los 1,5 °C. Por ello, será necesario implementar "medidas de adaptación significativas desde el principio".

"Muchos hogares pueden necesitar instalar aire acondicionado en los próximos cinco años, pero las temperaturas seguirán aumentando mucho después de eso si alcanzamos los 2 °C de calentamiento global", advirtió Lizana.

Por su parte, la profesora asociada de la Smith School of Enterprise and the Environment, Rahika Khosla, advirtió que superar la marca de los 1,5 °C de calentamiento ya tendrá un "impacto sin precedentes" en sectores como la educación, la salud, la migración o la agricultura. La experta reiteró que el desarrollo sostenible con cero emisiones netas es el "único camino establecido" para revertir la tendencia de días más calurosos.