Yerai Blanco: “Tarifa siempre me lleva por bandera”

Tarifa/Confiesa Yerai Blanco que cuando se encuentra fuera de la tierra que lo vio nacer, Tarifa, lo que más extraña es “la playa Chica, la Isla de las Palomas, donde se unen el Mediterráneo y el Atlántico. Esa es mi zona favorita, donde yo voy a recargarme”. Y a buen seguro, además, a escribir esas canciones que ahora y antes, en una época concreta, a comienzos de los años 2000, lo situaron siendo integrante del grupo Los Rebujitos como uno de los grandes embajadores de aquel pop con toque andaluz salido de la provincia de Cádiz y triunfante en las listas de éxitos nacionales. Su supervivencia como artista hoy es la más palpable huella de la eficacia de aquel soniquete y el enganche sentimental de un público hacia sus dotes como creador, a pesar del paso del tiempo.

“Aún se escuchan algunos grupos nuevos que están saliendo que se parecen a aquel sonido”, afirma. “A la vista está que yo sigo de gira después de 21 años. O también Andy & Lucas, que lo están partiendo, y Los Caños, que han vuelto. Al final está guay que la gente siga apreciando este estilo y se siga manteniendo. Está muy vivo todavía”, argumenta el cantante , compositor y también productor de su música desde hace ya tres años. Nombres de compañeros de profesión a los que “Los Rebujitos –considera– aportamos un poquito más de canallismo, de flamenco”.

Yerai Blanco, exintegrante de Los Rebujitos. / Christian Baeza García

Porque sí, Yerai Blanco se ve también a sí mismo como “un superviviente” de la industria musical. “Aquí hay que estar sobreviviendo día a día, no puedes bajar la guardia, ¿sabes? Al final el mundo de la música es muy bonito, pero hay muchísimas sombras –relata–, muchos demonios por ahí escondíos. He tenido que aprender a base de palos en temas discográficos, económicos. Haciendo un balance, me quedo con lo positivo porque he aprendido mucho en este camino y ahora mismo estoy bastante puesto en este mundo, aunque nunca se termina de aprender”, explica.

Yerai Blanco sigue, pues, nutriéndose, curtiéndose con su arte como escudo y avanzada. El público lo podrá disfrutar en directo en Sevilla este sábado, 15 de febrero, para desembocar luego en un mes de marzo repleto de fechas: Madrid (día 7), Córdoba (8), Burgos (14), Salamanca (15), Pamplona (28) y Bilbao (29). Ya en abril continuará su andadura por Valencia (4) y Murcia (5), para finalizar en mayo en Málaga (3) y Granada (10).

Comparte que “me ha dado poco tiempo desde la gira de Pureza al natural –su anterior disco, publicado en 2024– a esta, que se va a llamar Lunare. Quiero darle otro aire a la escenografía, a las canciones, para que la gente que ha venido a la gira anterior se encuentre con algo diferente”, aclara. Del repertorio, aparte de algunos temas recientes como Mi dormidina o Cuando decías, van a impactar como dardos impulsados por la nostalgia en el corazón de la audiencia canciones como Lo que me gusta de ti, “el primer tema con el que salimos Los Rebujitos”; Envuelto en llamas, Un bonito final, Volar, Todos los besos, Quiero ser, que “lo cantaba con Sarayma y que ha sido uno de los temas también más fuertes... Los tengo que cantar porque la gente lo merece. Intento hacer un repertorio digno para el público, que es el que manda”, admite.

Con la mente cargada siempre de melodías, el artista ya trabaja en un próximo álbum, llamado como esos espectáculos de los que habla entusiasmado, Lunare. “Le di muchísimas vueltas al título, pero una mañana, después de un concierto, me vino a la cabeza. Creo que es algo que representa mucho al flamenco, a Andalucía, es tradición. Y me gustaba mucho la palabra, así que ¡ahí la llevas!”, ríe mientras desvela el por qué de esta elección.

Y es que la tierra del sol y el son, la gracia, la pasión y el quejío son inseparables del talento de Yerai Blanco. Cuenta que “me encanta nuestra tierra, un paseo por las calles, por el mercao, hablar con la gente mayor, esa pureza que se tiene todavía, que me gusta mantenerla y ¡que no se pierda! Y también –agrega– me gusta reflejarlo en la música. En este disco anterior lo he hecho en muchos palos del flamenco, haciendo una fusión de la Semana Santa, el Carnaval. Siempre me gusta defender nuestras costumbres y reflejarlas en las canciones”, asevera.

El palpitar de lo cotidiano se convierte, así, en toda una fuente de inspiración para su cancionero. “La calle es la que siempre me ha nutrido, hablar con tus amigos, ver lo que está pasando. Me gusta también, de vez en cuando, reivindicar algo en las canciones, no solo hablar de amor”, dice sobre el contenido de sus creaciones este admirador de Manolo García, “es un maestro” –opina–, y que elige Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, como uno de sus temas favoritos.

La comparsa de Bienvenido me ha ‘reventao’ la vida, te lo juro. Es una obra de arte en todos los aspectos”

De vuelta al lugar de donde salió y al que regresa incesantemente, Yerai Blanco no duda en decir que “Tarifa siempre me lleva por bandera. A ver –matiza–, hay de todo y en un pueblo más. Aquí la envidia reina también muchas veces, pero me siento muy acogido por mi gente. Este último año, en la Virgen del Carmen, di un concierto allí y fue brutal”, recuerda.

Cádiz en vena

Elemento trascendente de su sonido, el Carnaval de Cádiz representa para Yerai Blanco una fuente inagotable de sabiduría como artista y espectador. Al hablar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2025 (COAC), apuesta decididamente por Jesús Bienvenido. “Me ha reventao la vida, te lo juro. No sé cuántas veces me he podido poner la comparsa, es una obra de arte en todos los aspectos”, señala. Destaca, por otro lado, al Chapa, los Carapapa y, en general, las chirigotas, que “cada vez vienen más fuertes, no sabría por cuál decantarme”.

De un posible regreso en vivo a la capital gaditana este año, adelanta que “estamos intentando cerrar un concierto en el Teatro Falla, es una espinita que tengo ahí, pero es complicado. Me encantaría”.