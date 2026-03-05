El conductor de un turismo ha muerto en la tarde de este jueves como consecuencia de un grave accidente de tráfico en la N-340 a la altura de Casa de Porros, en Tarifa.

El siniestro se ha producido sobre las 13:40 cuando un coche (Ford Fiesta) se ha salido de la carretera y se ha empotrado contra un Audi Q3 que se encontraba aparcado junto a un restaurante al pie de la calzada. Como consecuencia del violento impacto, el Ford Fiesta acabó volcado y convertido en un amasijo de metal tras chocar contra el Audi y frenar su trayectoria en seco con el muro del negocio ubicado en el kilómetro 75 de la citada vía de doble sentido y sin desdoblar.

La Guardia Civil ha confirmado al 112 Andalucía la muerte de una persona en el accidente, sin que hayan trascendido datos sobre su filiación. Los testigos han informado al operativo de emergencias que se trataba del conductor del Ford Fiesta, quien viajaba solo en el vehículo.

El dispositivo de emergencias movilizó a sanitarios con una ambulancia e incluso un helicóptero, si bien la aeronave se retiró poco después del lugar tras confirmarse el deceso del conductor. Un operativo de Bomberos se ha encargado de excarcelar los restos mortales mientras que la comisión judicial se ha encargado del levantamienoto del cadáver. El Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz ha desplazado a cinco bomberos y cuatro vehículos: autobomba urbana ligera (P-45), vehículo de rescate ligero (S-38), vehículo pesado grúa (G-12) y vehículo de mando (M-56).

Recientemente, el Ministerio de Transportes confirmó formalmente no tiene entre sus planes, ni presentes ni futuros, abordar el desdoble de la N-340 entre Algeciras y Vejer para convertirla en una vía de doble plataforma. En una respuesta al senador José Ignacio Landaluce, el departamento estatal de infraestructuras explicaba que a posible transformación en autovía del corredor de la carretera N-340 entre Vejer de la Frontera y Algeciras fue analizada en el Estudio Informativo remitido en 2009 al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con el objeto de obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Dicho estudio puso de manifiesto la afección directa e indirecta a varios espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, en particular a los Parques Naturales de Los Alcornocales y del Estrecho, lo que impidió obtener una DIA favorable y, por tanto, avanzar en el desdoblamiento proyectado”.

En su lugar, Transportes aseguraba que tiene en tramitación de otros “estudios y proyectos”:

“El conjunto de estas actuaciones contribuirá de manera significativa a la mejora de la funcionalidad del eje litoral atlántico-mediterráneo, conformado por la A-48 [entre Vejer y Cádiz] y la N-340 en su recorrido entre Cádiz, Vejer, Tarifa y Algeciras, y conectado en el Campo de Gibraltar con la autovía A-7, reforzando así la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial en este corredor estratégico”, apostillaba Transportes.