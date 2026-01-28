El temporal provoca inundaciones en la barriada Cardenal Cisneros y deja imágenes de gran impacto en la zona del chiringuito Waikiki Kristin no da tregua al Campo de Gibraltar, atrapado entre el viento y el agua

La borrasca Kristin ha dejado este martes imágenes espectaculares y preocupantes en la playa de Los Lances, en Tarifa, donde el fuerte oleaje, unido a las lluvias, ha hecho que el mar haya ganado terreno a la arena, llegando a engullir amplias zonas del litoral a la altura del chiringuito Waikiki.

El mar, muy alterado por el temporal, ha azotado con fuerza la costa tarifeña, con olas de gran tamaño que han superado la línea habitual de playa, alcanzando zonas próximas al paseo marítimo. La combinación de viento intenso, mar de fondo y pleamar ha provocado que el agua llegara a inundar tramos del paseo en la barriada Cardenal Cisneros, generando preocupación entre vecinos y comerciantes.

Las imágenes grabadas en la zona muestran cómo la arena ha desaparecido prácticamente por momentos, con el mar golpeando sin descanso y arrastrando restos de algas y sedimentos tierra adentro. El temporal ha obligado a extremar la precaución y a restringir el acceso a zonas próximas a la orilla, ante el riesgo que supone el fuerte oleaje.

El Ayuntamiento mantiene la vigilancia activa del litoral, especialmente en puntos sensibles como Los Lances, donde el impacto del mar es mayor durante episodios de temporal como el provocado por Kristin. Las autoridades recuerdan la importancia de evitar acercarse a la costa, no cruzar zonas inundadas y respetar las indicaciones de seguridad mientras persistan las condiciones adversas.