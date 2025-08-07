Así ha quedado el monte de La Peña tras el incendio forestal.

La imagen de la desolación. Terrenos quemados, casas con daños y varios vehículos calcinados suponen el balance provisional que deja a su paso el virulento incendio forestal declarado en el paraje de La Peña, en Tarifa, en la tarde del martes.

Europa Sur ha recorrido este jueves los principales enclaves arrasados por el fuego que dan testimonio de la magnitud del incendio, pendiente de la medición oficial por parte del dispositivo del Plan Infoca.

Las brigadas forestales trabajan en tierra con el objetivo de por controlado el siniestro lo antes posible, cuyo estatus actual este jueves por la mañana es de estabilizado.