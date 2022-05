Verdes de Europa-Tarifa critica el proyecto para rehabilitar la batería de Paloma Alta

La formación Verdes de Europa-Tarifa critica el proyecto presentado por la asociación Conde de Gazola para rehabilitar la batería de Paloma Alta. "La junta rectora y fundamentalmente el director y presidente del Parque Natural del Estrecho siguen sin entender lo que significa prevención y protección al seguir apoyando el paso a un turismo insostenible, de masas, dentro de un Parque Natural. De nada nos sirven estas figuras que se denominan conservadores de la naturaleza si no actúan acorde a su mandato cumpliendo con un comportamiento de responsabilidad para con toda la sociedad dedicándose a la prevención y protección de nuestra biodiversidad", señala el colectivo.

"Urge un debate público de los proyectos mostrando sus pros y sus contras con objetividad. Hasta la fecha vemos que los ecologistas y otros pocos, en minoría, dentro de dicha junta rectora se sienten discriminados ante un frente de una administración que sigue reacia a toda crítica, cuando solo con ésta se puede ir avanzando y cuidando los intereses de toda la ciudadanía. Es por ello que todavía existen lamentablemente , lo que podemos denominar dos frentes abiertos que deberían ser superados con urgencia por el bien de nuestra biodiversidad y de toda la sociedad", indica la portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke.

La responsable de Verdes de Europa-Tarifa manifiesta que este proyecto vestido de “verde, multidisciplinar y carácter medioambiental, militar y turístico-cultural, cuyo título en definitiva no dice nada, queriendo decir mucho para poder vender mejor, es otro más a la galería de tantos que se han vendido por el mero hecho de enorgullecer y enriquecer a quien sabe quien o quienes, con dinero público. Ya son varios edificios los que una vez construidos y obtenida la subvención correspondiente no son mantenidos como corresponde y pasarán a ser en algún momento símbolo de pésimas decisiones políticas, como el Observatorio Cazalla, Centro de Interpretación de Cetáceos, CIMA Centro de Migración de aves en Punta Camorro, etc, si no se actúa correctamente y bajo la legalidad correspondiente", indica.

"Este tipo de infraestructuras se encuentran actualmente infrautilizados, con problemas tanto administrativos como de conservación y esto debe solventarse. Deberían servir para promover puestos de trabajos. En mis épocas de coordinadora del grupo de conservación de Cigüeña Negra he vivido la situación de la concesión demanial de las baterías del Camorro, similar a lo que ahora se pretende nuevamente en Paloma Alta, y que, dicho de paso, vencerá en junio 2025. La concesión demanial se otorga a una administración pública, y en el caso Camorro no se realizó bajo esta premisa legal, pero como vemos, allí quedó el tema, como tantas veces, en absoluto silencio. Parecería ser que esta vez, se pretende la vía legal, ya que se espera el visto bueno de la Junta de Andalucía como administración pública y, si los políticos de turno son propensos a este tipo de reliquias bélicas, como lo es la Fundación Conde de Gazola, este escollo quedaría solventado a costa de la pérdida de nuestra biodiversidad", indica Hennecke.

El grupo verde vuelve a indicar que como colectivo que proviene de un movimiento pacifista "no puede ni quiere apoyar estas iniciativas inadecuadas y fuera de los intereses para conformar un mundo mejor". "Si la Asociación Conde de Gazola quiere mantener en memoria unos misiles y cañones históricos lo puede hacer de otra forma, sin destruir con infraestructuras pomposas y atrayendo a miles de turistas a un lugar como Punta Paloma que de por sí, es un lugar cuya legalidad urbanística sigue siendo un dilema, y, donde supuestos responsables políticos vieron su lucro sin tener presente y/o sin prevenir que la fuerza de la naturaleza es más poderosa que sus pésimas decisiones sin visión de futuro. En este caso, la duna de Valdevaqueros nos está demostrando su poder y esto, desde hace años. Años en los cuales se va deglutiendo dinero público, que pagamos la ciudadanía", sentencia Verde de Europa-Tarifa.