Vecinos de Tarifa denuncian la falta de socorristas en las playas entre semana durante septiembre

Tarifa/Con la llegada de septiembre y el final de los dos meses más concurridos del verano en Tarifa, el cuerpo de socorristas de las playas de la ciudad solo opera los fines de semana, una situación que ha causado el enfado de vecinos y usuarios.

Desde el pasado 31 de agosto, los socorristas de los 35 kilómetros de costa de Tarifa solo trabajan los dos primeros fines de semana de septiembre, el pasado del 7 y 8 y el próximo del 14 y 15. Vecinos de la zona han reclamado que esta situación les provoca "inseguridad", ya que las playas siguen estando muy concurridas en días entre semana y consideran necesaria su presencia. "Lo he denunciado en el Ayuntamiento y no me han dado respuesta", explica con indignación un residente en Atlanterra a Europa Sur.

Desde la delegación de Playas explican, a consultas de este periódico, que se ha barajado la posibilidad de cubrir íntegramente las dos primeras semanas de septiembre, pero que se ha apostado por mantener el esquema del pasado año por el elevado coste que supone para las arcas municipales, el cual valoran en unos tres millones de euros, financiados con fondos propios. El equipo de socorristas, según anunció el Ayuntamiento al principio de la temporada, está integrado por más de 60 personas, entre socorristas, responsables de las distintas playas, patrones de embarcaciones y coordinadores generales.

"Tenemos 35 kilómetros de playas y somos un pueblo de 18.000 habitantes, no hay capacidad económica para asumirlo", expresa el delegado de Playas, Ignacio Trujillo. El responsable del área ha aprovechado para reclamar al Gobierno central subvenciones para financiar un servicio exigido por la Administración pero cuyo coste no abarca el Ayuntamiento. "Necesitamos ayudas, como con la recogida del alga invasora", reclama Trujillo.