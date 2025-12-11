Un vecino de Tarifa se lleva casi 2 millones con la Bonoloto

La administración de Lotería de Tarifa en el número 15 de la calle Batalla del Salado.

Tarifa vuelve a vestirse de fortuna. La Administración de Loterías Nº 2, situada en la calle Batalla del Salado nº 15, ha validado el único boleto de Primera Categoría —seis aciertos— del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 10 de diciembre. El afortunado o afortunada se embolsará exactamente 1.869.808,08 euros, un premio que convierte a la localidad del Campo de Gibraltar en el epicentro de la suerte en Andalucía por segunda vez en menos de un año.

Según confirmó Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo registró una recaudación total de 2.825.933,50 euros, dejando además tres boletos de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) sellados en Móstoles, Burgos y Zamora, premiados con 56.226,01 euros cada uno. Sin embargo, el verdadero golpe de suerte volvió a caer en Tarifa.

Este premio millonario supone un nuevo hito para la administración gestionada por Sara y Rosa Tarifeña, que ya vivió un verano inolvidable tras repartir el ansiado premio de ‘El Millón’ de EuroMillones. Aquel boleto, también validado en su local de Batalla del Salado, marcó un antes y un después en su trayectoria desde que se trasladaron a esta transitada arteria de la ciudad.

La combinación de ubicación estratégica, afluencia turística y una creciente base de clientes —que incluye desde vecinos habituales hasta visitantes que “prueban suerte” al pasar por Tarifa— ha convertido la Administración Nº 2 en un auténtico foco de esperanza y superstición.

Con dos premios de enorme relevancia en menos de un año, la administración tarifeña se consolida como uno de los puntos más afortunados del Campo de Gibraltar y mantiene viva la ilusión entre miles de jugadores que ven en este pequeño local del sur de Europa un posible billete hacia su sueño cumplido.