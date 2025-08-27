Un acertante en Tarifa gana 'El Millón' del sorteo del martes de EuroMillones

Vista de la administración de Lotería de Tarifa donde se ha sellado el boleto premiado con 'El Millón' de EuroMillones.

El sorteo de EuroMillones del pasado martes 26 de agosto ha dejado un acertante de 'El Millón' con un boleto validado en la localidad de Tarifa. Además, otro acertante en Armilla (Granada) ha sido premiado con más de 255.000 euros.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, en boleto agraciado con 'El Millón' ha sido sellado en la administración ubicada en la calle Batalla del Salado, en el centro de Tarifa.

Sobre el acertante de Granada, Loterías ha señalado que ha habido un boleto acertante de segunda categoría (5+1) en este sorteo, que ha sido validado en el despacho receptor situado en la calle Real de Motril, en Armilla. Con esta combinación, el agraciado ha obtenido un premio total de 255.796 euros.

En el sorteo de EuroMillones del martes no ha habido boletos acertantes de primera categoría (5+2), por lo que se ha acumulado un bote de 40 millones de euros para el próximo sorteo.