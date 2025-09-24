La UGT reclama más personal para la escuela infantil Virgen de la Luz de Tarifa

El sindicato UGT ha reclamado este miércoles un incremento de la plantilla de la escuela infantil Virgen de la Luz de Tarifa, donde el sindicato explica que el curso se ha iniciado con un grupo de 20 alumnos más y con otros nueve menores repartidos entre los tres previamente existentes.

La central sindical apunta al incremento de la carga de trabajo para los trabajadores en una materia tan sensible como el cuidado de menores. "En el curso escolar se han incorporado 29 menores más, una verdadera brutalidad, cuando este centro seguirá asistido por el mismo número de trabajadores, número que ya a día de hoy es insuficiente ya que son menores totalmente dependientes de sus cuidadores", abunda la UGT.

"Nos gustaría ver al presidente de la Junta, Juanma Moreno, atendiendo a 18 o 20 menores para impartir las clases lúdicas, calmar el llanto de otros, cambiar pañales y dar de comer a 20 niños todos a la vez. Pedimos que tome medidas a la mayor brevedad posible, porque esta sobrecarga conllevará episodios de estrés y ansiedad. Cuándo los trabajadores por sobrecarga laboral estén con bajas laborales, ¿será usted el que venga a cambiar pañales y atender a estos pobres niños?", ha especificado la Federación de Servicios Públicos de la UGT.

La Federación de Servicios Públicos de la UGT ha solicitado una reunión con el delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, para buscar una solución "a esta locura que se ha planteado" para los menores de la escuela infantil.