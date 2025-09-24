El Ayuntamiento de Tarifa convoca oposiciones para 27 plazas fijas de personal de limpieza

El Ayuntamiento de Tarifa ha puesto en marcha un proceso de concurso‑oposición, de acceso libre, para cubrir 27 plazas de personal de limpieza como personal laboral fijo. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 17 de octubre y la tasa de examen asciende a 11,35 euros, que deberá abonarse con el correspondiente resguardo acreditativo.

La oferta de empleo público ha sido publicada en el BOP de Cádiz, número 166, de 1 de septiembre de 2025 y podrán presentarse quienes reúnan los requisitos generales (nacionalidad, edad y capacidad funcional, entre otros) establecidos por la normativa básica de empleo público. En cuanto a la titulación necesaria, tan solo se pide disponer de certificado de escolaridad o estudios equivalentes y aportar el certificado que acredita la ausencia de delitos de naturaleza sexual.

Las solicitudes podrán presentarse a través del Registro Electrónico General, en la sede sede.aytotarifa.com, así como en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Una vez presentada la solicitud, conviene guardar el justificante y revisar la publicación de admitidos y excluidos cuando se anuncie.

¿Cómo es el examen?

El proceso de concurso-oposición está dividido en dos partes. La primera es un test de 50 preguntas (con cinco de reserva) sobre el temario, con un tiempo máximo de 90 minutos. Para superarlo hay que obtener cinco puntos. El segundo ejercicio es un caso práctico relacionado con las funciones del puesto; dispone de 45 minutos y se califica de 0 a 10. La nota de la oposición resulta de la media de ambas pruebas.

Superada la fase anterior, llega la fase de concurso, que valora la formación (hasta dos puntos) y experiencia (hasta dos puntos). Estas puntuaciones se agregan según baremo una vez aprobadas las pruebas.