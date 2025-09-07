Tarifa lidera el turismo de campings en Andalucía con más de 81.000 pernoctaciones en julio

Tarifa vuelve a coronarse como destino estrella del turismo de campings en Andalucía. Durante el mes de julio de 2025, el municipio gaditano registró 81.256 pernoctaciones, lo que lo sitúa en primera posición en la comunidad autónoma, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). En total, 28.274 viajeros eligieron Tarifa para sus vacaciones al aire libre, con una estancia media de 2,8 días.

El segundo puesto lo ocupó Barbate, también en la provincia de Cádiz, con 15.608 turistas y 59.676 pernoctaciones, seguido por Vélez-Málaga, en la provincia malagueña. La estadística confirma así la fortaleza de la Costa de la Luz como gran referente del turismo de campings en el sur peninsular.

En conjunto, la provincia de Cádiz sumó más de 260.000 pernoctaciones en campings en julio, acogiendo a 75.947 viajeros. De ellos, la inmensa mayoría fueron turistas nacionales: 66.769 personas, que acumularon 237.864 estancias. Los visitantes extranjeros ascendieron a 9.178, con un total de 22.442 noches reservadas.

La Costa de la Luz gaditana concentró el grueso de este movimiento turístico, con 70.611 viajeros y 248.397 pernoctaciones. El protagonismo correspondió, de nuevo, al turismo nacional, con 61.758 personas y 226.884 estancias, frente a los 8.853 visitantes internacionales que generaron 21.513 noches de alojamiento.

Los datos consolidan a Tarifa y Barbate como auténticos polos de atracción para el turismo de acampada, donde playas, naturaleza y ocio al aire libre conforman una oferta en auge que mantiene a Cádiz como destino líder en este segmento.