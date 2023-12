La tarifeña Toyemi gana la primera edición de La Voz All Stars España

La tarifeña María Ibikule, conocida artísticamente como Toyemi, ha ganado la primera edición de La Voz All Stars, talent show que se ha emitido en Antena 3 en las últimas semanas. La talent del equipo de Antonio Orozco interpretó Puro dolor y consiguió el apoyo del público y alzarse con la victoria en una noche llena de sorpresas, grandes invitados y un reencuentro inesperado.

Paula (equipo Pablo), Diana (equipo Malú), Dan Rain (equipo Fonsi) y Toyemi (equipo Orozco) se la jugaban todo al convertirse en los cuatro finalistas de La Voz All Stars. Finalmente, el público ha decidido que Toyemi sea la mejor entre las mejores.

Al terminar, los dos estaban emocionados: “Me lo he gozado, me lo he pasado bomba”, decía Toyemi y daba las gracias a su coach por todo.

Antonio Orozco también estaba feliz: “Creo que las personas que buscan todo el rato al final lo acaban encontrando”, señala. “La guerra se gana batalla a batalla, ella volvió a La Voz y ha ganado”.

Toyemi confiesa que solo pensaba en hacerlo mejor que la última vez: “Se ve que lo he hecho mejor”, señala entre risas.