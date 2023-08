Tinder se vuelve presencial en Tarifa los días 12 y 13 de agosto

Tinder, la popular aplicación para buscar pareja, se volverá presencial los días 12 y 13 en Tarifa, donde se instalará un Espacio Tinder en el que poder hacer match cara a cara, sin pantalla de por medio.

En esta cita habrá un fotógrafo profesional, con la posibilidad de aprovechar para hacerse una foto profesional para el perfil de Tinder.

"Si este verano te has cansado de ser siempre espectador, y el video de Laura Escanes y Álvaro de Luna ha reavivado tu deseo de conectar con alguien, ha llegado el momento de empezar a hacer swipe right", indica Tinder.

La aplicación recomienda a sus usuarios que sean "auténticos": "Los miembros de Tinder premian la honestidad desde un principio. Según el informe Future Of Dating, la Gen Z prioriza valores como la lealtad, (79%), el respeto (78%) y el tener una mentalidad abierta (61%), frente a la apariencia (56%) a la hora de conocer a alguien. Si tratas de ser alguien que no eres, es probable que no termines conectando con tu “match”. ¡Sé directo y sincero con tus primeros mensajes!".