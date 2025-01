Tarifa no se vende tacha de "acoso" la cercanía de una nueva promoción de viviendas a otras casas en Vista Paloma

Tarifa/La plataforma ciudadana Tarifa no se vende ha tachado de "acoso" la cercanía de la construcción de una promoción de viviendas respecto a la urbanización Vista Paloma. En un comunicado, la entidad ha solicitado al Ayuntamiento "empatía" con los vecinos pese a reconocer que se trata de una situación que se encuentra dentro de la legalidad.

"Las obras avanzan a tan solo tres metros de las viviendas existentes, lo que representa un “acoso” a los vecinos y un serio ataque a la calidad de vida en la zona. Esta proximidad en la construcción genera preocupación por la falta de respeto a principios fundamentales como la convivencia, la privacidad y una adecuada planificación urbanística, aspectos que los vecinos colindantes a este proyecto ya comunicaron en su momento al Ayuntamiento, el cual se acogió a la legalidad del proyecto en base a un PGOU obsoleto", ha expresado el colectivo en una nota.

Para el colectivo, la "alarmante cercanía" entre las nuevas construcciones y las viviendas existentes "refuerza la necesidad de que las autoridades locales asuman la responsabilidad en este conflicto y no sigan ignorando las consecuencias de decisiones que anteponen intereses económicos a los derechos de los vecinos".

El concejal de Urbanismo de Tarifa, Jorge Benítez, consultado por esta redacción ha subrayado que, al igual que reconoce la propia plataforma, el proyecto se ajusta a la legalidad. "Ni que decir tiene que el actual PGOU está caduco y no se ajusta a los nuevos tiempos y al nuevo modelo de desarrollo urbano, pero no sólo desde el punto de vista de los edificios, sino también del punto de vista del desarrollo urbano", ha reconocido el edil, si bien ha apuntado que el actual marco urbanístico es ese y que la creación de uno nuevo no se hace "de la noche a la mañana".

"Hoy ya se habla de urbanismo táctico en el que priman los espacios públicos y la prioridad para peatones, ciclistas y transporte público por encima del vehículo convencional. Estamos trabajando en este nuevo modelo, pero como otras muchas cuestiones es un proceso que no se hace de hoy para mañana, pero el objetivo desde el punto de vista urbano es ese", ha zanjado el edil, quien pone como ejemplos, igualmente bajo el PGOU en vigor, desarrollos previstos como el del Grupo Samarador con numerosas zonas verdes.