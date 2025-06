Tarifa no se vende, contra la apertura de dos casas de apuestas

Tarifa/La plataforma Tarifa no se vende ha mostrado este jueves su rechazo a la próxima apertura de dos casas de apuestas en Batalla del Salado Coronel Francisco Valdés, separadas por no más de 500 metros. Para el colectivo, Tarifa "no es solo un destino turístico. Es una comunidad con identidad, con jóvenes, familias y mayores que conviven en un entorno que queremos mantener sano, seguro y solidario. La proliferación de casas de juego no es un signo de desarrollo, sino un riesgo evidente para la salud social y económica de nuestra localidad".

Tarifa no se vende apunta al riesgo para la salud pública de este tipo de negocios. "Las casas de apuestas están diseñadas para fomentar comportamientos compulsivos, especialmente entre los sectores más vulnerables: jóvenes, personas desempleadas, trabajadores precarios y mayores. La cercanía y facilidad de acceso aumentan el riesgo de que el juego patológico se extienda como una plaga silenciosa", ha censurado la entidad.

El colectivo afea que se normalice el juego en zonas de alto tránsito frente a alternativas sanas: "No podemos permitir que nuestros adolescentes crezcan viendo como algo habitual apostar dinero para entretenerse". Además, abundan en el impacto económico negativo para muchas familias en la localidad, así como la desfiguración del tejido urbano.

Tarifa no se vende exige la paralización inmediata de los trámites para la apertura de estos dos negocios, así como una regulación más estricta y restrictiva del sector del juego en el término municipal de Tarifa; la promoción de actividades y espacios saludables, inclusivos y educativos para jóvenes y adultos y una localidad libre de ludopatías.