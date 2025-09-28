Nuestra Señora de la Luz vuelve a Caheruelas tras las fiestas patronales de Tarifa 2025, en imágenes

La Virgen de la Luz ha regresado este domingo 28 de septiembre a su santuario de Caheruelas después de tres semanas en la iglesia de San Mateo durante las fiestas patronales. Aunque la lluvia provocada por el huracán Gabrielle obligó a modificar el tradicional traslado a pie y realizarlo en camión, centenares de fieles no faltaron a la cita para despedir a la alcaldesa perpetua de Tarifa con la emotiva misa de aurora y acompañarla hasta las afueras del templo entre aplausos y música.