Alerta en Cádiz
Llega la primera gran borrasca del otoño con lluvias intensas
La Virgen de la Luz, patrona de Tarifa, regresa a su santuario entre el fervor y la lluvia
La Virgen de la Luz, patrona de Tarifa, regresa a su santuario entre el fervor y la lluvia / ANDRÉS CARRASCO

Nuestra Señora de la Luz vuelve a Caheruelas tras las fiestas patronales de Tarifa 2025, en imágenes

La patrona de Tarifa vuelve a su santuario transportada en camión debido a los efectos del huracán Gabrielle

La Virgen de la Luz regresa a su santuario en Los Alcornocales sobre ruedas, entre chubasqueros y aplausos

ANDRÉS CARRASCO

Tarifa, 28 de septiembre 2025 - 13:43

La Virgen de la Luz ha regresado este domingo 28 de septiembre a su santuario de Caheruelas después de tres semanas en la iglesia de San Mateo durante las fiestas patronales. Aunque la lluvia provocada por el huracán Gabrielle obligó a modificar el tradicional traslado a pie y realizarlo en camión, centenares de fieles no faltaron a la cita para despedir a la alcaldesa perpetua de Tarifa con la emotiva misa de aurora y acompañarla hasta las afueras del templo entre aplausos y música.

