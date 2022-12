Tarifa cuenta con el primer punto de recogida de trajes de surf para su reciclaje de España

El Campo de Gibraltar vuelve a ser pionero en España, esta vez, el municipio de Tarifa se ha convertido en la primera localidad del país en contar con un punto de recogida público para el reciclaje de trajes de surf.

La iniciativa llega de la mano de la marca deportiva Rip Curl que, en colaboración con la empresa líder internacional en soluciones innovadoras en sostenibilidad TerraCycle, quiere implantar en España este programa de reciclaje bajo la campaña "Recicla tu traje de surf".

Este proyecto ofrece a los surfistas concienciados con el medio ambiente la posibilidad de depositar cualquier traje de surf en las tiendas de la marca, en este caso, en la que se encuentra en la calle Batalla del Salado del municipio, para reciclarlo y darle una segunda vida.

En esta tienda podrán depositar sus trajes de surf y accesorios usados para evitar que acaben en el vertedero o incinerados. La mayoría están hechos de caucho sintético, el conocido neopreno, un material complejo que no se acepta en el contenedor de reciclaje.

Los productos entregados no tienen que ser de Rip Curl, se aceptan todas las marcas y elementos, a excepción de los cascos y trajes secos. Además, no es necesario limpiar el traje antes de su entrega, aunque no se aceptan artículos mojados.

El objetivo de Rip Curl y TerraCycle es reutilizar todo el neopreno reciclado para crear nuevos productos útiles como los suelos acolchados que se utilizan en parques infantiles e instalaciones deportivas al aire libre.