El PSOE y Ganar Tarifa se unirán a la plataforma ciudadana contra el convenio urbanístico del frente litoral

Tarifa/La asociación ecologista Agaden ya mantiene contactos con partidos y asociaciones de Tarifa para convocar una reunión de la que salga constituida legalmente la plataforma contra el convenio urbanístico del frente litoral de Tarifa que han firmado el Ayuntamiento y la promotora marbellí Granparcela SL. El portavoz del grupo conservacionista, Javier Gil, ha valorado a Europa Sur que existe una respuesta social "como se pudo ver en la protesta celebrada este lunes por la tarde", por lo que la constitución del grupo no se va a dilatar en el tiempo.

La plataforma surgió de forma improvisada en la protesta celebrada en el Mirador Juan Mate de Luna del municipio, organizada desde las redes sociales y a la que asistieron varios cientos de tarifeños. Ahora, Gil ha destacado que son varias personas las que tienen que ponerse de acuerdo para concretar los pasos, porque una vez que el acuerdo se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) solo habrá 20 días para presentar las alegaciones al convenio.

Charo Blanco, también de Agaden, ha indicado que ella tomó la palabra a título personal, apuntó que no tiene que ser la asociación ecologista quien lidere la plataforma "pero hay que comenzar a dar pasos". Señaló que el grupo político Ganar Tarifa participará en la plataforma como le manifestó su portavoz, José Antonio Escribano, quien asistió a la protesta.

El portavoz del grupo municipal socialista en Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez, que también asistió a título personal a la concentración, ha informado a Europa Sur, que su partido también participará en la plataforma en cuanto se constituya.

Precisamente, como portavoz del PSOE solicitó el pasado jueves por escrito en el Ayuntamiento el expediente completo del "convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y Granparcela SL en la zona del frente litoral del núcleo urbano principal de Tarifa". Igualmente, ha solicitado la gráfica que corresponde a los "estudios previos para una actuación de reforma interior de las unidades UA-10 y UA-11 de Tarifa con una resolución adecuada para que se puedan leer y ver correctamente las leyendas y el plano".

Ruiz Giráldez indica en su escrito que tras la revisión del anexo IV relacionado con dicho convenio, han podido comprobar que algunos grafismos no se pueden ver correctamente. Según el Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), "la solicitud habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes al día que fue presentado", por lo que este martes concluye el plazo.

Adelante Andalucía

La coportavoz de Adelante Andalucía en la provincia de Cádiz, Leti Blanco, también se ha sumado a las críticas al convenio y ha denunciado que “una vez más, se prioriza el turismo masivo y se olvida el derecho a la vivienda que tienen los vecinos y las vecinas del pueblo”.

“Ha sido durante la semana de Feria de Tarifa, cuando ha salido a la luz este convenio entre el Ayuntamiento y una constructora ligada al Grupo Q, lo que demuestra las malas intenciones de pillar por sorpresa a la ciudadanía”, según Blanco. "Sin embargo, la gente ha respondido y por eso, estamos muy orgullosas de la reacción del pueblo y apoyamos firmemente la resistencia mostrada ante el atropello que supone el convenio”, ha agregado.

Adelante Andalucía recuerda que el convenio supone, entre otras iniciativas, reubicar tres centros escolares. "Teniendo en cuenta cómo trata la Junta del PP a la educación pública, dudamos seriamente que esto vaya a tener un buen desenlace. En ningún momento se piensa en la calidad de vida de los vecinos del pueblo y, aunque parezca una tontería, en Tarifa hay generaciones de adolescentes que han tenido su clase de Educación Física en la playa. En lugar de enorgullecerse de ello, van a poner los institutos quién sabe dónde para dejarles la primera línea de costa a los negocios inmobiliarios y a los turistas con dinero”, según la coportavoz del grupo andalucista.

La responsable provincial y campogibraltareña ha lamentado que “quieran modificar la línea de costa, destruyendo edificios públicos, ocupando espacios que son del pueblo, para construir más viviendas con fines turísticos y más plazas hoteleras en un pueblo que lleva años saturado”.

Tanto Blanco como su compañero de partido, Alejando Gutiérrez, presentaron este verano la campaña de Adelante Andalucía contra la turistificación, Andalucía, no se vende, Andalucía, se defiende en el municipio tarifeño dada la especial saturación turística que soporta la localidad. “La turistificación está llevando el precio de la vivienda a cifras completamente desorbitadas, el empleo es mayoritariamente estacionario y con unos niveles de precariedad insostenibles. Y cada verano, lo mismo: la población se multiplica hasta por siete a mediados de agosto y servicios tan básicos como el centro de salud no dan abasto, porque no se cubren las vacaciones de los sanitarios, mucho menos los refuerzos que deberían existir durante estas fechas”, concluyen.