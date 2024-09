PSOE y Ganar Tarifa pedirán en el pleno del viernes que el Ayuntamiento retire el convenio urbanístico del frente litoral con Granparcela

Tarifa/El debate sobre el convenio urbanístico del frente litoral de Tarifa promovido por Granparcela SL acaparará gran parte del debate del próximo Pleno ordinario que se celebrará este viernes (10:00) y que ha generado una gran expectación entre la ciudadanía. Aunque el acuerdo en sí no se incluye en ningún punto del orden del día -está en proceso de exposición pública hasta el 11 de octubre-, los grupos de la oposición (PSOE y Ganar Tarifa) han presentado una moción conjunta para su debate.

Además, Ganar Tarifa ha tramitado una batería de preguntas referidas a este asunto que podría dejar sobre la mesa en función de si son o no contestadas durante el debate de la moción.

En la propuesta conjunta, iniciada por el PSOE y a la que se sumó Ganar Tarifa, la oposición insta al Ayuntamiento a que desista de la tramitación del borrador del convenio urbanístico con Granparcela SL. También reclama a la entidad local que inicie de forma inmediata la tramitación del expediente de contratación de servicios para la revisión del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y Plan de Ordenación Urbana (POU) de Tarifa, según el texto al que ha tenido accceso Europa Sur.

La moción resalta en la exposición de motivos que todavía no hay nada firmado y no acarrea ninguna obligación para la entidad local pero, una vez suscrito conllevaría una serie de obligaciones legales y los firmantes adquieren unos derechos y obligaciones que podrían ejercer legalmente. "El Ayuntamiento de Tarifa puede firmar o no el convenio en función de la voluntad política y no técnica y la última palabra la tiene el alcalde", insiste la oposición, que añade que una decisión tan controvertida, sin procedimiento participativo previo, "podría hipotecar el futuro desarrollo del municipio".

La propuesta señala que se trata de una actuación urbanística muy amplia (casi 150.000 metros cuadrados) que transformarían todo el frente litoral urbano y que deberían hacerse en el ámbito de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Tarifa.

La falta de viviendas sociales y de protección social es uno de los problemas del municipio que no resuelve el proyecto de Granparcela, según la moción. "El convenio abre la puerta a la monetarización del 20% de VPO (163 viviendas), no se asegura su construcción porque se refleja en el Anexo IV como valoración de aprovechamiento urbanístico", apunta la propuesta.

En el apartado de preguntas, Ganar Tarifa prevé interpelar al alcalde, José Antonio Santos, y al concejal de Urbanismo, Jorge Benítez, sobre las reuniones ya celebradas con Granparcela, la fecha en la que se han producido y el número de encuentros.

En cuanto al convenio, el partido localista insiste con las viviendas sociales y preguntará por qué no han pedido nada más que obtener el mínimo marcado por la Ley y si el Ayuntamiento asume la construcción de las viviendas de la reserva de suelo de VPO del Plan en un terreno que ya no es municipal, antes del desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior.

Un grupo de ciudadanos protesta por el convenio urbanístico. / Erasmo Fenoy

En cuanto a los propietarios de las zonas afectadas, el partido prevé consultar en qué consiste la junta de compensación y cuándo piensan activarla. Igualmente, quieren conocer quién pagará la construcción de los dos nuevos institutos, el colegio público, la piscina municipal y el centro de la Raqueta en sus futuras ubicaciones; y cuántas son las parcelas o solares que puede llegar a obtener la empresa urbanizadora como retribución por su trabajo.

Finalmente, Ganar Tarifa interpelará sobre el lucro cesante en caso de incumpliento por parte de la administración, con daños y perjuicios debidamente acreditados.

La sesión plenaria se emitirá a través de internet (streaming) en el canal de Youtube de Radio Televisión Tarifa.