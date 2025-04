Una 'madonna' psicodélica da forma al cartel del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger

Tarifa/Una fotografía realizada con inteligencia artificial por la artista Minne Atairu resignifica un icono cultural para dar imagen al próximo Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger (FCAT), que celebrará su 22ª edición del 23 al 31 de mayo de 2025.

Como marca la tradición, el festival comienza con un cartel. Durante el acto de presentación del 22 Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), se ha desvelado el que anuncia esta edición de 2025. Se trata de una fotografía realizada con Inteligencia Artificial por la artista Minne Atairu, quien utiliza la tecnología para cuestionar la imaginería patriarcal y redefinir los iconos culturales.

Es lo que ha hecho con la madonna psicodélica que preside el FCAT 2025, al resignificar la iconografía de la virgen con niño a partir de una madre con hijo racializados, con gafas de sol, abalorios y a quienes guía una estrella verde, en una imagen más cercana al movimiento Blaxploitation que a las madonnas del Renacimiento. “Todos somos artistas”, dice la autora, “es cuestión de acceder a herramientas, tiempo y recursos para hacer realidad tu visión”, opina la Atairu.

Minne Atairu es una investigadora y artista interdisciplinar interesada en la inteligencia artificial generativa. Utilizando procesos y materiales mediados por IA, la práctica artística de Minne se dedica a iluminar lagunas y ausencias poco estudiadas en los archivos históricos de la negritud. La investigación académica de Minne se centra en el arte y la política educativa en las aulas urbanas de arte K-12. Minne ha expuesto y actuado en The Shed, Nueva York (2023), Frieze, Londres (2023), The Harvard Art Museums, Boston (2022); Markk Museum, Hamburgo (2021); SOAS Brunei Gallery Universidad de Londres, Londres (2022); Fleming Museum of Art, Vermont (2021). Minne ha recibido los premios S+T+ARTS Prize Africa (2024) y The Graham Foundation Grant for Research (2023), Community Engagement Grant from Columbia Centro para la Ciencia y la Sociedad de la Universidad de Columbia (2023). de la Universidad de Columbia (2022), el Premio Lumen de Arte y Tecnología (2021).