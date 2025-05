Mo Harawe gana el Premio a Mejor Largometraje de la 22 edición del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger por 'The village next to paradise'

Fotograma de 'The Village Next to Paradise'.

Tarifa/La coproducción The village next to paradise del director austriaco-somalí Mo Harawe se ha alzado este viernes con el Premio a Mejor Largometraje de la sección competitiva de Hipermetropía en el Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger. La organización del certamen ha dado a conocer los premiados de la vigésimo segunda edición en una lectura en el vestíbulo del Teatro Alameda, presentada por la responsable de comunicación del FCAT, Marta Jiménez Zafra, con asistencia en la traducción de Alfonso de Pino. Juan Jaime Martínez, Jefe del Área de Cultura y Educación de Casa África, ha entregado desde Tarifa el Premio Casa África a Mejor dirección; Domi de Postigo, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, también ha estado presente en este acto.

El jurado internacional, formado por Jessica Beshir, Elvira Dyangani Ose y Ahmed Shawky, ha decidido otorgar el Premio a Mejor Largometrajede la sección competitiva de Hipermetropía a The village next to paradise (Alemania, Austria, Francia, Somalia), del director austriaco-somalí Mo Harawe. El jurado ha destacado que “todo en esta película merece atención. Desde el guión bien elaborado hasta la impresionante fotografía, desde las increíbles actuaciones hasta el ritmo cautivador, y principalmente las cuestiones que plantea sobre la memoria y el concepto de tener una familia. El director es una talentosa voz africana que ha sido escuchada en todos los rincones de esta tierra. El Premio de la Mejor Película, dotado con 1.500€ y financiado por Al-Tarab.

El Premio Casa África a la Mejor Dirección ha recaído en el director congoleño Sammy Baloji por su película L'arbre de l'authenticité (Bélgica, República Democrática del Congo), por “la brillante mezcla de material de archivo, secuencias rodadas, narración y diversas perspectivas la convierten en una elección lógica para el premio a la mejor dirección. El director nos sumerge en tres historias que resumen la historia del país, desde un punto de vista poco visto en las películas africanas. El Premio a la Mejor Dirección, dotado con 1.000 euros financiados por Casa África.

El largometraje The Village Next to Paradise, ha sido reconocido con el Premio ACERCA de la Cooperación Española en el FCAT. El Jurado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), presidido por Elvira Cámara, jefa de Área de Actividades Culturales de la Subdirección de Relaciones Culturales y Científicas y Promoción Cultural, ha decidido conceder el VI Premio ACERCA de la Cooperación Española al largometraje The Village Next to Paradise(Somalia, Austria, Francia y Alemania 2024), del director somalí Mo Harawe, “por su reflexión sobre la falta de oportunidades para construir una vida digna en muchos países africanos, sobre los desafíos de sus gentes para sortear los obstáculos, y sobre la importancia de la educación y el fortalecimiento a las mujeres para superar la pobreza y construir un futuro propio”.

Anab Ahmed gana el Premio a Mejor Actrizen The village next to paradise “por un sólido retrato de una mujer que se enfrenta a retos económicos, sociales y personales muy complicados con un claro sentido de la utilidad, dignidad y comunidad. Su actuación nos hace creer que todo se puede solucionar, si uno decide que se puede”.

Ayoud Gretaa ha ganado el Premio a Mejor Actor por su actuación en La mer au loin, de Said Hamich Benlarbi. “La historia de una persona que dice mucho sobre las raíces, las relaciones, la inmigración, la movilidad social y la relación de amor/odio de ambos lados del Mediterráneo. La historia acontece a lo largo de diez años, a través de los cuales se nos entrega magistralmente cuatro edades diferentes en el viaje de un simple humano que vive en circunstancias muy difíciles”. Said Hamich Benlarbim, director de la película, ha recogido el premio en nombre de Ayoud Gretaa, “un actor que no tiene miedo a poner su sensibilidad y fragilidad en pantalla”.

El jurado andaluz, compuesto por Verónica Díaz, Antonio Miguel Arenas y Nacho Vuelta,ha decidido otorgar el Premio FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional) al mejor cortometraje a The father, probably (Mauritania), de Sidi Mohamed Tolba y Tayib Tolba. El jurado destaca “la apuesta radical de dos jóvenes cineastas de Mauritania en busca de su propio lenguaje, tomando como punto de partida un suceso que nunca se nos revela. Ese hermetismo puebla de significado una serie de gestos cotidianos que se vuelven extraordinarios gracias a una intimidad que descoloca, incomoda y provoca al espectador, abriendo interrogantes que continúan tras los créditos”.

Además, el jurado andaluz ha decidido otorgar una mención especial al cortometraje Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude, de Faouzi Bensaïdi, “por la audacia con la que se adentra en un rodaje en el desierto para devolvernos una sugerente mirada meta-cinematográfica, que nos lleva del western crepuscular al punto de vista de su sorprendente protagonista, un caballo que desmitifica y a su vez glorifica el oficio del cine”.

El Premio TV5 Monde del Público del FCAT al mejor largometraje ha sido para Soudan souviens-toi (Francia, Qatar, Túnez), de la cineasta franco-tunecina-marroquí Hind Meddeb. Manu Cantos, uno de los espectadores más fieles y comprometido con el FCAT, ha entregado este premio a su directora, que ha declarado “es muy significativo recibir este premio desde Tarifa, un lugar que siempre ha sido mi lugar de paso para Tánger. Este premio es para las personas de Jartum que han participado en la película y que ahora luchan desde allí para perseguir la paz en el país”.

El Primer Premio “Miradas Africanas” de RTVA - Canal Sur ha sido para el franco-marroquí Said Hamich Benlarbim, director de La mer au loin, filme que “reúne en sus trabajos todas estas cualidades que favorecen la visibilidad de la realidad de los países africanos a través del cine. De esta forma, se potencia y visibiliza tanto los talentos consolidados como los emergentes”. En su agradecimiento, el cineasta ha declarado “sentirse honrado por este primer premio de RTVA y por la presencia de su cine en Tarifa”.

En el acto ha tenido lugar la entrega del premio Camaleón de honor que otorga el CEMAV (Centro de medios audiovisuales de Málaga), y que ha sido para Mane Cisneros, directora del FCAT. Pepe Moreno, presidente del CEMAV, ha sido el encargado de entregar este premio, “a una persona que desde que tuvo uso de razón dedicó su vida, esfuerzo, trabajo, espíritu y amor a resaltar y defender los países, culturas, y sobre todo, a personas que por razones del egoísmo y de insolidaridad humana han sido marginadas durante toda la vida en este planeta”. En su agradecimiento, Mane Cisneros, ha querido defender que “el cine siga contando todo lo que la política se niega a contar y que la cultura siga tejiendo lazos”.