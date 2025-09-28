La piscina cubierta de Tarifa, cerrada cinco meses, encara su reapertura mientras crece la presión vecinal

La piscina municipal cubierta de Tarifa podría estar más cerca de reabrir sus puertas tras cinco meses cerrada por una avería en el sistema de deshumidificación. La concejala de Deportes, Celia Rico, confirmó que los técnicos de la empresa suministradora han conseguido poner en marcha la maquinaria, aunque por ahora permanece en estado de prueba durante todo el fin de semana.

“El técnico se acaba de ir y tenemos buenas noticias. La maquinaria se ha dejado conectada y hasta ahora mismo todo funciona con normalidad. Si en estos días no surge ningún problema, podremos dar pronto la noticia de la reapertura”, declaró Rico en un vídeo difundido en redes sociales el pasado viernes.

El lunes 29 de septiembre, el Ayuntamiento espera contar con el servicio de prevención en la piscina para realizar las mediciones ambientales que certifiquen el correcto funcionamiento de la instalación. Solo entonces podrá fijarse una fecha para la reapertura de un servicio muy demandado, tanto por deportistas como por usuarios que requieren el uso terapéutico de la piscina.

Cinco meses de espera y frustración ciudadana

El cierre de la piscina, en vigor desde el 26 de abril, se ha convertido en uno de los símbolos del malestar vecinal con la gestión de las instalaciones públicas. Ese descontento cristalizó este viernes 26 de septiembre en una marcha reivindicativa bajo el lema “Tarifa para vivir”, organizada por la plataforma ciudadana Tarifa no se vende.

Decenas de vecinos de todas las edades recorrieron el municipio en un acto apartidista y familiar que visibilizó el deterioro de distintos espacios públicos: desde el parque infantil del paseo marítimo, clausurado y vallado, hasta las pistas deportivas y el estadio de fútbol. En cada parada se escenificó una denuncia simbólica; en una de las más emotivas, se depositaron flores en las rejas del parque infantil cerrado mientras sonaba la canción Tarifa, mi hogar.

El manifiesto leído al final de la marcha alertó de la "pérdida progresiva de servicios básicos" y pidió a las administraciones un "compromiso real con los bienes comunes". Los convocantes recordaron que Tarifa es ya la segunda ciudad más cara de Andalucía en cuanto a vivienda, y señalaron la paradoja de invertir en proyectos turísticos mientras se descuidan las necesidades de quienes residen en el municipio.

“La presión social ya ha frenado convenios urbanísticos lesivos. No dejaremos de organizarnos hasta garantizar que Tarifa sea un lugar para vivir, y no un escaparate que expulsa a su propia gente”, advirtieron los portavoces.

La protesta contó con la participación de colectivos como SOS Parque Infantil, Circo Volátil, Agaden, así como varias AMPAs, además de miembros de la oposición política.

Expectación para el lunes

Con el pulso ciudadano en la calle y la maquinaria en pruebas dentro de la piscina, la jornada del lunes se presenta clave para determinar si la instalación puede reabrirse en breve. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene la cautela: “Ojalá el fin de semana transcurra sin incidencias y el lunes podamos dar buenas noticias”, deseó la edil Celia Rico.