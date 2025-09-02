La piscina municipal de Tarifa reabrirá parcialmente el 15 de septiembre mientras continúan las reparaciones

La piscina municipal de Tarifa encara un nuevo capítulo en su larga avería. A partir del 15 de septiembre se retomarán las actividades de sala en sus instalaciones, mientras la reparación de la maquinaria principal continúa pendiente de una intervención definitiva por parte de la empresa suministradora original.

La concejala de Deportes, Celia Rico, ha explicado este martes, 2 de septiembre, que la deshumidificadora —pieza clave para el uso normal del recinto— sigue sin funcionar con normalidad tras meses de pruebas, sustituciones y diagnósticos.

“Desde hace mes y medio los trabajos se habían estancado porque la placa que se colocó nueva no conseguía configurarse con la máquina”, ha indicado Rico. Ante esta situación, el Ayuntamiento recurrió directamente a la fábrica, responsable del suministro de la maquinaria, para que asumiera el diagnóstico y la configuración.

Según ha detallado la edil, los técnicos han concluido que la placa instalada sufrió un “chispazo” en el montaje, lo que dañó una parte de la pieza e impidió la configuración de los parámetros. La fábrica ya ha emitido un nuevo presupuesto y se ha comprometido a enviar otra placa y a reprogramar la instalación. “Esperamos que esta vez sí sea la definitiva”, ha dicho Rico, aunque ha evitado dar una fecha concreta para la reapertura completa.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha preparado la sala polivalente para acoger actividades como pilates a partir de la segunda quincena de septiembre. Rico ha subrayado que el agua del vaso de la piscina se mantiene en todo momento "bajo control analítico y sanitario", y que el problema afecta exclusivamente a la "calidad ambiental" regulada por la deshumidificadora.

Presión ciudadana

Las declaraciones de la concejala han llegado horas después de que la Asociación de Fibromialgia de Tarifa (Afita) presentara este lunes una reclamación oficial, con el respaldo del abogado Francisco Petisme, exigiendo la reapertura urgente de la piscina.

En un comunicado difundido en redes sociales, Afita ha recordado que la piscina lleva cerrada desde el 26 de abril —más de cinco meses—, lo que priva a sus socios de la terapia acuática, fundamental para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de personas con fibromialgia y otras enfermedades crónicas.

“Este servicio no es un lujo, es una necesidad médica”, reclama la asociación, que exige un informe técnico detallado de las averías, un calendario real de reparación y alternativas para los usuarios mientras dure el cierre.

Por su parte, el despacho de Petisme ha descrito la situación como un “naufragio en la gestión” de un servicio público esencial. En un comunicado del 24 de agosto, el letrado recordó que la Ley de Bases de Régimen Local obliga a los ayuntamientos a garantizar instalaciones deportivas de calidad, y criticó que la avería de una máquina de más de 25 años refleja “una planificación deficiente”.

“Esto no va solo de leyes o tuberías, esto va de personas”, señaló Petisme. “Para muchos mayores y enfermos crónicos la piscina no es ocio, es terapia. Cerrarla sin alternativas es abandonar a los más vulnerables”.

La reapertura parcial del 15 de septiembre servirá como alivio temporal, pero el futuro del recinto sigue pendiente de que la fábrica cumpla los plazos y devuelva a la piscina su plena funcionalidad.