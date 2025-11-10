El Parque Natural del Estrecho analizará el impacto ambiental de los conciertos prohibidos en los chiringuitos de Tarifa

Altavoces y público durante un concierto en un chiringuito de Tarifa, en el Parque Natural del Estrecho.

La Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho ha incluido en el orden del día de su próxima sesión —prevista para el jueves próximo, 13 de noviembre— un punto específico sobre los eventos musicales celebrados en los chiringuitos de la playa de Los Lances (Tarifa) y las posibles alternativas a las infraestructuras de uso público en este enclave de alto valor ecológico.

El asunto, que figura como punto en el orden del día será uno de los debates más esperados de la reunión, que se celebrará en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en Algeciras.

A lo largo del pasado verano, Europa Sur publicó varias informaciones sobre las fiestas y conciertos organizados en chiringuitos del litoral tarifeño, especialmente en la zona norte de Los Lances, aunque también en Bolonia, pese a que la normativa del Parque Natural prohíbe este tipo de actividades en espacios de especial protección.

Colectivos ecologistas celebran que el debate llegue a la Junta Rectora, pero insisten en que el conflicto es “un problema endémico”. “Llevamos más de una década con la misma situación. Se incumple la normativa y nadie asume su responsabilidad. No se trata de señalar a un establecimiento concreto, sino de aplicar lo que ya está legislado”, sostienen desde Agaden-Ecologistas en Acción en contacto con este periódico.

La asociación solicita que el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, ejerzan sus competencias: “Hay mecanismos legales para retirar concesiones a quienes reincidan. Lo que no puede ser es que cada verano se pasen la pelota unos a otros”.

Reuniones, informes y buenas palabras

El debate no es nuevo. Tras el caótico verano de 2024, la Junta Rectora convocó un grupo de trabajo conjunto entre las comisiones de Infraestructuras y Conservación del Parque, que se reunió el 21 de febrero de 2025 en Algeciras. En aquella cita participaron representantes del Ayuntamiento de Tarifa, del chiringuito Tumbao, ecologistas, agentes del parque y entidades científicas.

El director-conservador, Jorge Serradilla, recordó entonces que la legislación vigente —entre otras, la Ley 42/2007, la Ley 8/2003 y el Decreto 23/2012— prohíbe expresamente los eventos musicales en el exterior de los establecimientos dentro del Parque Natural, debido a los límites de ruido permitidos: 55 decibelios durante el día y 45 por la noche en todo el parque, y aún más restrictivos en el Paraje Natural de Los Lances (50 y 40 dB, respectivamente).

Durante aquella reunión, los responsables del Tumbao Tarifa defendieron la necesidad de mantener algunas actuaciones “puntuales”, alegando que el negocio da empleo a unas 50 familias. Sin embargo, tanto el presidente de la Junta Rectora, Eduardo Briones, como el director del parque, recordaron la imposibilidad legal de autorizar estos eventos al aire libre.

“El trabajo y el respeto ecológico no deben estar reñidos, pero el parque no puede convertirse en una sala de conciertos”, advirtió entonces un miembro de la comisión.

Denuncias, inspecciones y respuestas

El debate sobre los conciertos volvió a la actualidad el pasado verano, cuando Agaden denunció la celebración de actuaciones musicales en varios chiringuitos —Agua, Wave y Bibo, entre otros— entre finales de julio y agosto.

Ante estas denuncias, la dirección del Parque solicitó la colaboración de la Policía Autonómica y los agentes de Medio Ambiente, activando un plan de inspección y notificando a los establecimientos la prohibición de celebrar eventos musicales en el exterior.

En el caso del chiringuito Agua, los agentes comprobaron durante una inspección el 28 de agosto de 2025 la celebración de un concierto sin autorización del parque. El establecimiento alegó haber tramitado una solicitud en el Ayuntamiento de Tarifa, acompañada de un estudio acústico y un seguro de responsabilidad civil, pero la dirección del parque ratificó la falta de permiso. “Queda acreditado que se celebró el evento y que no existía autorización del Parque Natural del Estrecho”, señala el informe de los agentes de Medio Ambiente.

Un año para buscar soluciones

La sesión del próximo jueves servirá para poner sobre la mesa la necesidad de compatibilizar la actividad turística con la protección ambiental en un espacio emblemático como Los Lances, declarado Paraje Natural dentro del Parque del Estrecho.

Además de este punto, el pleno abordará el programa de actuaciones para 2026, varios proyectos educativos y de investigación científica, y el informe anual del director-conservador.

Mientras tanto, los ecologistas piden que este curso sirva para “cumplir de una vez lo que ya está legislado”. “No queremos enfrentamiento, sino coherencia. Si el parque natural tiene unas normas, deben cumplirse”, resumen desde Agaden.