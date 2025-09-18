Ocio
La ONCE deja un premio de 140.000 euros en Tarifa

El cuponero Antonio Santos repartió suerte con la venta de cuatro cupones premiados con 35.000 euros

El cuponero Antonio Santos, en la localidad de Tarifa.
El cuponero Antonio Santos, en la localidad de Tarifa. / ONCE

La suerte de la ONCE ha sonreído a Tarifa, donde el sorteo del cupón diario de este 17 de septiembre dejó un premio total de 140.000 euros.

El vendedor Antonio Santos repartió la fortuna en la barriada Virgen del Carmen, concretamente a las puertas del supermercado Lidl.

Allí entregó cuatro cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que han llenado de ilusión a los afortunados vecinos de la localidad del Campo de Gibraltar.

