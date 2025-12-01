'Tarifa no se vende' acusa al Ayuntamiento de ocultar información sobre el polémico proyecto inmobiliario de La Tarifeña

La plataforma ciudadana Tarifa no se vende ha dado un paso al frente para denunciar lo que consideran una "grave falta de transparencia" en torno al proyecto urbanístico promovido por Grupo Q en el solar de la antigua fábrica de conservas La Tarifeña, ubicado en pleno centro del municipio, en el paseo marítimo de Los Lances. La organización alerta de que, tras meses de solicitudes formales, la documentación necesaria para conocer la transformación de este enclave estratégico sigue sin entregarse.

Según explica el colectivo, el pasado 5 de mayo solicitaron al Ayuntamiento de Tarifa el expediente completo del proyecto, incluyendo el procedimiento seguido para cambiar la calificación del suelo —de industrial a urbanizable residencial—, la documentación técnica y la información relativa a la posible obligación de incorporar vivienda protegida.

Al no obtener respuesta, acudieron al Portal de Transparencia de Andalucía, donde la reclamación quedó registrada el 13 de junio de 2025. El Consejo de Transparencia notificó que el plazo máximo de resolución, previsto para el 15 de septiembre, había sido ampliado tres meses más debido a la acumulación de expedientes y a la falta de personal. A día de hoy, 1 de diciembre, la plataforma denuncia que “la documentación sigue sin entregarse”.

Estado actual de las obras del proyecto urbanístico de La Tarifeña, en la antigua fábrica de conservas.

Para Tarifa no se vende, estos retrasos dejan a la población “sin la información a la que tiene derecho” y revelan una dinámica preocupante: el silencio administrativo se está convirtiendo en “la forma habitual de no responder”, especialmente en asuntos tan sensibles como los proyectos que remodelan el municipio. “Cuando la falta de respuesta se repite y los plazos se alargan, es normal que se piense que el silencio deja de ser puntual y empieza a ser un problema continuo”, afirman en la nota de prensa.

La plataforma asegura además que esta situación no es un caso aislado. Otros expedientes urbanísticos en Tarifa, apuntan, se están tramitando sin publicar licencias, sin información clara en la web municipal y sin explicaciones oficiales que permitan a la ciudadanía conocer qué se aprueba, con qué criterios y con qué efectos sobre su entorno.

Un proyecto con alto impacto urbano y vecinal

El edificio proyectado por el Grupo Q, actualmente en comercialización, se presenta como una promoción de alta calidad, con entre 39 y 60 viviendas según fases, “a dos minutos de la playa”, con piscina comunitaria, garaje y áticos dúplex con solárium y vistas al mar.

Para Tarifa no se vende, esta envergadura hace aún más urgente la transparencia: se trata de un proyecto que impacta directamente en el centro urbano, en el acceso a la vivienda y en la configuración futura del municipio. “La información no es un favor: es un derecho ciudadano”, recuerdan. “Y la falta de respuesta solo genera más dudas, más preocupación y menos confianza en las instituciones”.

La organización resume sus demandas en tres puntos:

Acceso inmediato al expediente completo del futuro edificio La Tarifeña.

del futuro edificio La Tarifeña. Publicación regular y accesible de todos los proyectos urbanísticos en curso.

en curso. Cumplimiento estricto de las leyes de transparencia y plazos administrativos.

La plataforma insiste en que Tarifa tiene derecho a conocer cómo y por qué se transforma su territorio. “La ciudadanía no debe tener que insistir una y otra vez para obtener información que es pública por ley”, subrayan en su comunicado de este lunes.