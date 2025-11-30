Nuevos Aires critica la abstención del PSOE y Ganar Tarifa en la adhesión al Decreto-Ley de Vivienda

La formación Nuevos Aires de Tarifa (NAT), que gobierna la ciudad en coalición con el PP, afea al PSOE que se abstuviese en la votación del pleno en el que se aprobó la adhesión al Decreto-Ley 1/2025 de Vivienda. Una crítica que hace extensiva a Ganar Tarifa, que tampoco se posicionó.

El Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, aprobado por la Junta de Andalucía, establece medidas urgentes en materia de suelo y vivienda para facilitar la disponibilidad de parcelas destinadas a vivienda protegida, así como reducir los trámites administrativos necesarios para la construcción de VPO (viviendas de protección oficial). El decreto plantea la promoción de al menos 20.000 viviendas sociales en Andalucía durante los próximos cinco años, con una inversión de 272 millones de euros destinados a ayudas públicas y financiación preferente.

“Mientras en otros municipios gobernados por el Partido Socialista —como Chiclana de la Frontera, San Roque, Rota o San Fernando— se han adherido al Decreto-Ley 1/2025 con un voto afirmativo, en Tarifa el PSOE pretende ahora vender como un gesto de responsabilidad su abstención en el pleno. Una maniobra envuelta en falsa modestia para intentar justificar lo injustificable”, denuncia NAT.

“Debido a la ausencia por motivos de salud de los concejales de NAT, el equipo de gobierno quedó en minoría para aprobar cualquier asunto. Y en ese preciso momento, el PSOE tarifeño activó su maquinaria política para salvar su imagen: se abstuvieron, pese a que en todos los municipios socialistas antes citados el voto fue sí”, aclara la nota de prensa.

“El PSOE de Tarifa sabía perfectamente que votar en contra del decreto hubiese sido un golpe muy duro para ellos, aunque después de semanas acusando al equipo de gobierno de “especular con la vivienda” tampoco podían votar que sí. Pero abstenerse, lejos de ser un gesto de responsabilidad, demuestra una vez más su falta de compromiso real con los tarifeños”, insiste el escrito.

“Bajo esa falsa modestia, intentan vender que “gracias a ellos” la adhesión al decreto ha salido adelante; la realidad es muy distinta. En ningún momento el PSOE de Tarifa ha mostrado apoyo real a este decreto. Su abstención no es un gesto de responsabilidad, ni de compromiso, ni de ayuda: es simplemente no posicionarse, quedarse al margen y tratar de recoger méritos que no les pertenecen. Porque cuando se habla del futuro y el bienestar de nuestra gente, la abstención no es una opción, solo vale el sí”, comenta con rotundidad la formación.

“Y ahora, después de ocho años sin hacer prácticamente nada en materia de vivienda, el PSOE propone un supuesto “pacto municipal por la vivienda”. Un pacto que jamás impulsaron cuando gobernaban, más allá de promocionar 90 viviendas construidas por el sector privado, sector que, curiosamente, últimamente han cuestionado los socialistas tarifeños. Es fundamental subrayar que nuestra política de vivienda es completamente incompatible con la del PSOE. Mientras NAT y 100% Unidos Tarifa trabajan para ampliar el acceso a la vivienda protegida, agilizar trámites y activar suelo, el PSOE ha demostrado durante años un modelo agotado, sin planificación real y sin resultados para Tarifa”, agrega.

“El tren de la vivienda ha partido, y el PSOE de Tarifa lo ha vuelto a perder. Tras años de oportunidades para aportar y mejorar la calidad de vida de los tarifeños, llegan tarde otra vez. Muy tarde”, insiste.

“También hay que destacar la abstención del miembro de Ganar Tarifa, que se suma a esta falta de compromiso”, recuerda. “Más aún cuando en municipios como Sanlúcar de Barrameda, gobernado por Izquierda Unida, este mismo decreto se aprueba a bombo y platillo. No se puede entender el doble rasero de la oposición tarifeña: lo que es bueno para otros municipios, parece que no lo es para nuestros propios vecinos”.

“Mientras tanto, la Delegación de Vivienda continúa trabajando al máximo para que Tarifa avance y para que, de una vez por todas, nuestros vecinos puedan acceder a una vivienda digna. Además de las 97 viviendas ya en marcha, desde la delegación se están impulsando nuevas soluciones habitacionales para todos los tarifeños, mediante futuras promociones públicas y también a través de fórmulas público-privadas que permitan acelerar la construcción y ampliar la oferta. Paralelamente, se está elaborando un Plan Estratégico de Vivienda y Alquiler que marcará la hoja de ruta para los próximos años y garantizará que Tarifa disponga, por fin, de una planificación real, estable y ambiciosa en materia residencial”, finaliza.