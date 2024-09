Nuevos Aires Tarifa abre ahora a la participación ciudadana el diseño del frente litoral de Los Lances

Tarifa/Nuevos Aires Tarifa (NAT), a través de su portavoz y concejal de Urbanismo, Jorge Benítez, presentó este jueves en la Casa de la Cultura el modelo de frente litoral que pretende implantar en la localidad y que supone "una promesa electoral cumplida y una oportunidad de futuro". A pesar del amplio debate generado y las protestas ciudadanas en contra del convenio urbanístico firmado con la promotora marbellí Granparcela SL para reformar la fachada de Los Lances, a su convocatoria tan sólo asistieron 35 personas.

El concejal compareció dos semanas después de que Europa Sur desvelara el acuerdo urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa del exfutbolista Borja Merayo y también se interpusiera una denuncia por parte del colectivo ecologista Agaden.

Benítez estuvo acompañado por dos concejales de su partido, María Luz Mota y Celia Rico. No acudió ningún edil del Partido Popular, su socio de gobierno. El concejal de Urbanismo aseguró que el convenio es tan sólo un borrador que se está empezando a definir. "Habrá un proceso de participación que es de obligado cumplimiento -alegaciones y recursos- pero también obligamos a que haya otro en el que la ciudadanía participe de forma activa y entre todos decidiremos qué frente litoral queremos", señaló Benítez, quien insistió en que "serán los ciudanos los que van a compartir y decidir si queremos seguir con una fábrica y una charca pues seguiremos con eso, pero intentaremos que la gente vea que lo que tenemos ahora no es lo que más nos conviene".

El responsable de Urbanismo aseguró que el paseo marítimo tal como está ahora no es lo que quieren los ciudadanos y así se lo han trasladado muchas veces. "Todos hemos dicho que no era lógico ni normal una fábrica, una almadraba, un polideportivo o colegios estén en primera línea de playa. Pensamos que está degradado y desaprovechado y por eso defendemos esta propuesta porque es una oportunidad para Tarifa", recalcó Benítez, quien añadió que todos los debates de los últimos días han servido para hablar, discutir y opinar de la transformación del frente litoral "que es lo que queríamos".

El paseo marítimo de Tarifa. / Andrés Carrasco

El proyecto, según argumentó Benítez, es muy ambicioso, ya que cifró la inversión de más de 60 millones. "Un montante económico que va a repercutir positivamente en la ciudad generando empleo cuando se empiece a construir", apuntó. No obstante, reiteró que es un punto de partida y hasta que no se haga un avance del Plan de Reforma Interior -como se define al proyecto- no se puede valorar.

Traslado de colegios

El acuerdo urbanístico que defiende Nuevos Aires Tarifa contempla la construcción de dos institutos y un colegio para trasladar al alumnado de los centros que están junto al paseo marítimo que, según el edil, están obsoletos y carecen de equipamientos deportivos. "En el Baelo Claudia, por ejemplo, los alumnos están hacinados. No tienen laboratorio, biblioteca ni salón de actos y no hay expectativas de mejorar. Habrá quien crea que la Junta de Andalucía va a construir dos institutos y un colegio más en Tarifa pero yo no me lo creo", añadió. No obstante, reconoció que la Junta será quien disponga en materia educativa pero "defenderemos que se haga una previsión de alumnado a futuro".

Además, garantizó que el traslado no se realizará hasta que los nuevos centros estén totalmente terminados y equipados. Benítez también recordó el problema que sufren estos centros cuando llueve, lo que provoca que las aguas fecales lleguen hasta el paseo marítimo y entren en los patios.

Viviendas sociales

Una de las propuestas "innegociables" para Nuevos Aires son las viviendas sociales. El responsable de Urbanismo cifró en 160 las viviendas públicas que se van a contruir al amparo del plan de reforma de Los Lances. "Desde que me hice cargo de Urbanismo la prioridad es la vivienda pública, tenemos casi mil demandantes registrados. Yo hubiera querido 600 pero hay un coste muy grande en equipamientos y tenemos que ser razonables", consideró.

Benítez recordó que otros convenios como el de Costa Tarifa o inicialmente el de Metrovacesa desechaban las viviendas sociales "y para nosotros esto es innegociable". Apuntó que en breve se van a empezar a construir 97 en régimen de alquiler en Extramuros y Matadero y se está trabajando en otras iniciativas.

Desarrollo residencial y turístico necesario y sostenible

El concejal de Urbanismo argumentó que el turismo es el futuro de Tarifa y es de lo que vive. "Tenemos que hacer un cambio más sostenible pero con una dotación hotelera. Por eso queremos construir un hotel congresual, que amplíe nuestra oferta turística", añadió.

El concejal consideró que afortunadamente "no tenemos un turismo malo, es molesto porque es mucha gente que viene y tienen que salir. Pero es necesario y tenemos que darle infraestruesturas que reconduzcan ese turismo".

Dos mujeres miembros de la Plataforma 'Tarifa no se vende' / Andrés Carrasco

Otra propuesta para hacerlo más sostenible es evitar que se construyan más pisos turísticos. "Para no caer en errores del pasado proponemos que las viviendas sean al menos de 70 metros cuadrados porque si son de 30 metros cuadrados al final se convierten en turísticas", apuntó.

Benítez hizo dos apuntes más del convenio de Granparcela SL. El primero, una nueva red de saneamiento que solucionará definitivamente el problema de los vertidos de fecales que salen a la playa. "Al hacerlo de forma integral y no por fases no se cometerán los errores antiguos, en los que nadie pensó en dividir los colectores de pluviales y fecales y cuando llueve la red general no aguanta tanta presión y se desbordan las alcantarillas y salen las aguas fecales por media Tarifa", aclaró.

Finalmente, las instalaciones deportivas, que se encuentran en estado muy precario. "La piscina tiene más de 30 años y el polideportivo 50. Hay que darle un cambio y se presenta esta oportunidad y vamos a aprovecharla porque el Ayuntamiento tiene unos recursos muy limitados. Nos merecemos unas instalaciones acordes a los tiempos y no vamos a renunciar", concluyó.