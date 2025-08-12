Nuevos Aires Tarifa demanda un retén permanente para vigilar los montes de Tarifa

Nuevos Aires Tarifa (NAT), formación política que cogobierna con el PP en la localidad, ha reclamado este martes la creación de un retén permanente para vigilar los montes durante los meses de mayor riesgo de incendios forestales, de junio a octubre. El partido local recuerda que la ley 5/1999 de Andalucía (de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en Andalucía) permite y recomienda estas dotaciones preventivas y su cumplimiento para atajar situaciones como los dos graves incendios forestales desencadenados en el término municipal en una semana.

"Esta doctación podría marcar la diferencia entre un pequeño susto y una catástrofe medioambiental como la que estamos sufriendo por segunda vez en menos de una semana. Denunciamos que la inacción institucional y la falta de voluntad para aplicar las medidas que la propia ley contempla están condenando a Tarifa a sufrir tragedias que sí se pueden evitar. No se trata de inventar nuevas políticas, sino de cumplir las que ya existen y destinar los recursos necesarios para su aplicación", ha valorado la formación en un comunicado.

NAT ha demandado el desbroce periódico y la eliminación de combustible vegetal, el aprovechamiento ganadero mediante pastoreo controlado como herramienta de prevención y una coordinación interadministrativa para garantizar una gestión forestal eficaz.