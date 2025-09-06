Noche de coronación, homenaje y devoción en la Alameda de Tarifa

El reloj marcaba las ocho de la tarde cuando el Paseo de la Alameda se convirtió en un escenario cargado de símbolos y emociones. La velada se abrió con un sentido homenaje a Rafael Garrido Pérez, el recordado carpintero municipal conocido como el artesano del alma. Su legado, visible en tantos escenarios de la ciudad, volvió a estar presente en una recreación del Santuario de la Virgen de la Luz, decorado central de esta edición en la que se conmemoran los 275 años del patronazgo de la Patrona de Tarifa.

Valeria Montenegro, recibiendo su corona como reina Infantil. / Andrés Carrasco

Con este telón de fondo comenzó la coronación infantil. La pequeña Valeria Montenegro, de ocho años, fue coronada por el alcalde José Antonio Santos y la concejala de Festejos Mercedes Triviño. Vestida de blanco, impuso después las bandas a sus trece compañeras, todas ataviadas con trajes azules. Entre nervios y sonrisas, la corte infantil mostró la alegría de una generación que inaugura la feria con frescura y ternura.

Llegó entonces el turno de la coronación juvenil. La reina saliente, Noelia Núñez, cedió el testigo a Silvia Gutiérrez, de 22 años, que recibió la corona con solemnidad. Junto a ella, nueve damas lucieron trajes blancos de inspiración nupcial, mientras que Silvia destacaba con un elegante vestido azul que la distinguía en su nuevo papel representativo.

La reina de la Feria de Tarifa 2025, Silvia Gutiérrez, junto a Mercedes Triviño y José Antonio Santos. / Andrés Carrasco

El pregón del párroco Juan Pedro Varo puso el acento en la devoción a la Virgen de la Luz, recorriendo las raíces de un pueblo unido por la fe y la tradición. Su discurso cercano y emotivo invitó a tarifeños y visitantes a compartir la feria con ilusión y orgullo comunitario.

La gala concluyó con la actuación del grupo Ay que gustito, quellenó de ritmo la Alameda hasta la medianoche, cuando el Real de la Feria se iluminó ofialmente para dar inicio a unos días de celebración.

Este domingo 7 de septiembre, la jornada estará marcada por la tradicional Cabalgata Agrícola, declarada de interés turístico de Andalucía, que partirá a las 16:30 desde el Santuario escoltando a la Santísima Virgen de la Luz Coronada y a San Isidro Labrador. La comitiva recorrerá los caminos hasta llegar a la ciudad, donde a las 20:00 se celebrará una Solemne Salve en la Barriada de Pescadores, acompañada de la plática de bienvenida que dará paso a una de las citas más esperadas por vecinos y visitantes. La Feria no ha hecho más que comenzar.