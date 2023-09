Salud detecta mosquitos con el Virus del Nilo en Tarifa

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha detectado mosquitos infectados con el Virus del Nilo Occidental en las capturas realizadas en las trampas de control ubicadas en Tarifa.

Además de en esta localidad campogibraltareña, las muestras también han dado positivo en Vejer de la Frontera, Jerez y en La Puebla del Río (Sevilla). La Consejería de Salud y Consumo ha informado de que el resultado de las 23 trampas restantes situadas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba ha sido negativo.

El último informe vinculado a las tomas de muestras entre el 4 y el 8 de septiembre revela la circulación del virus en las capturas realizadas en Tarifa entre ejemplares de mosquito de las especies Culex pipiens y Culex perexiguus. No obstante, la Junta señala que esta semana las densidades poblacionales de hembras de estas dos especies se han mantenido relativamente estables, de manera que todos los municipios se engloban en Grado I o Grado II.

El mismo informe señala que el caso detectado en La Puebla de los Infantes, también en la provincia sevillana, "sigue confirmando la necesidad de disponer de un sistema robusto de vigilancia y control del Virus del Nilo Occidental en Andalucía", junto con la importancia de que la población tome medidas adecuadas para evitar las picaduras de mosquitos.

Las delegaciones territoriales de Salud y Consumo de las provincias donde se ha detectado circulación de virus han comunicado a los responsables municipales las actuaciones de salud pública que deben adoptar según lo previsto en el Programa de vigilancia y control integral de vectores transmisores de virus en Andalucía para reducir de forma relevante las probabilidades de transmisión a la población.

La fiebre del virus del nilo

La fiebre por el virus West Nile (Virus del Nilo Occidental, VNO) es una enfermedad infecciosa transmitida por picadura de mosquitos. En los últimos años, ha surgido en forma de brotes y epidemias con una importante proporción de casos graves en regiones templadas de Europa y América del Norte, convirtiéndose en una amenaza de salud pública, humana y animal.

En pocas personas los síntomas son graves y pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular, pérdida de la visión, entumecimiento y parálisis. Estos síntomas pueden durar varias semanas y los efectos neurológicos pueden ser permanentes.

Algunas personas presentan síntomas más leves. Cerca del 20 por ciento de las personas infectadas presentarán síntomas leves, entre ellos, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, náuseas y vómitos, ocasionalmente con hinchazón en las glándulas linfáticas o erupción cutánea en el pecho, el abdomen y la espalda. Los síntomas pueden durar tan solo unos cuantos días, aunque hay personas saludables que hanestado enfermas por varias semanas.

La mayoría de las personas no presentan síntomas. Aproximadamente el 80 por ciento de las personas que están infectadas por el virus del Nilo Occidental no presentará ningún síntoma en absoluto, pero no hay forma de saber con anticipación si se enfermará o no.

La mejor manera de evitar el virus del Nilo Occidental y la más sencilla es mediante la prevención de picaduras de mosquitos. Cuando esté al aire libre, utilice repelentes de insectos autorizados por la EPA y asegúrese de tener buenos mosquiteros en las ventanas y puertas. Los mosquitos son más activos durante el atardecer y el amanecer. Elimine los sitios donde crecen los mosquitos al vaciar el agua estancada en las macetas, los baldes y los barriles.

También es recomendable cambiar el agua de los recipientes para mascotas y el de las fuentes para pájaros una vez por semana, realizar perforaciones en las cubiertas utilizadas como hamacas para que el agua pueda drenarse.