Migración y memoria, en el Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger

Tarifa/El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) celebró este domingo su tercera jornada con el primero de sus Aperitivos de Cine, un espacio de encuentro entre cineastas y público que tuvo lugar en el Hotel El Convento. En esta ocasión, los protagonistas fueron los directores David Bingbong y Deka Mohamed Osman, que compartieron las claves creativas, técnicas y personales de sus películas Les Voyageurs y Samia, respectivamente.

David Bingbong presentó su primer largometraje, Les Voyageurs, un documental grabado en primera persona y con recursos mínimos en los campamentos migrantes cerca de Tánger. Rodada cámara en mano, la película ofrece una mirada íntima sobre la preparación de los migrantes antes de cruzar la valla de Ceuta. “Al principio, la cámara generaba desconfianza, pero acabó siendo una herramienta de participación y esperanza”, explicó el cineasta camerunés.

Bingbong subrayó que su intención no es desincentivar la migración, sino orientar hacia rutas más seguras. “Europa no es como se imagina desde África, pero el objetivo no es desanimar, es alentar a tomar caminos correctos para no arriesgar la vida”, afirmó.

La co-directora Deka Mohamed Osman ahondó en los aspectos humanos del rodaje de Samia, que narra la vida de la atleta somalí Samia Yusuf Omar. Osman explicó que se intentó contar con el mayor número posible de personas de Somalia o descendientes de la diáspora, creando un ambiente familiar. También detalló que, tras ciertas reticencias iniciales, la familia de Samia aceptó el proyecto al entenderlo como un homenaje, y parte de los beneficios de la película se destinan a sus allegados.

Además, el foro profesional del festival, El Árbol de las Palabras, acogió la presentación del libro ¿Por qué bailas cuando andas?, del reconocido escritor yibutiano Abdourahman A. Waberi. La obra, publicada por Casa África dentro de su colección Letras africanas, es una carta personal dirigida a su hija que reflexiona sobre identidad, exilio y crecimiento interior. “Este libro ha sido una forma de sanar heridas y ofrecer una narrativa generacional para la juventud de mi país”, señaló Waberi, quien también calificó al cine del Cuerno de África como “un milagro cultural”.