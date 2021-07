El Ayuntamiento de Tarifa ha efectuado este martes un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de los vecinos y turistas que llenan estos días el municipio para frenar la escalada de casos de la Covid-19 y la tasa de incidencia, que se ha duplicado en apenas una semana hasta alcanzar este martes los 412,5 casos por cada 100.000 habitantes. Es la más alta de toda la comarca.

El alcalde tarifeño, Francisco Ruiz, ha insistido en la importancia de usar la mascarilla en todo el casco histórico por su estrechez, donde difícilmente se puede respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas, así como todas las medidas al alcance de la población para frenar la cadena de contagios y evitar las posibles consecuencias negativas para el turismo.

Desde hace tres semanas, según Ruiz, el Ayuntamiento ya intuía la tendencia al alza en las reuniones de seguimiento. "En su momento lanzamos un bando en el que pedimos especial cuidado en los espacios cerrados y estrechos, como puede ser el centro", ha detallado Ruiz. La comisión técnica de seguimiento valora renovar la cartelería para recordar la importancia de la distancia interpersonal.

La Policía Local reforzará su vigilancia junto con la Guardia Civil para evitar que en las aglomeraciones y en el entorno de callejuelas del centro no se utilice la mascarilla. La entidad local ha pactado con el cuerpo municipal de seguridad disponer de 100 horas más de disponibilidad de agentes para las principales semanas de la campaña turística. El botellón, con reuniones puntuales según reconoce el alcalde, también está en el punto de mira.

"El llamamiento es a la precaución. Si se siguen las medidas, los vecinos y visitantes no tienen por qué correr ningún riesgo. También hemos solicitado en dos ocasiones a la Junta de Andalucía una vacunación masiva para proteger a la población local y a los miles de turistas que nos visitan estas semanas", apunta Ruiz.

En cuanto al impacto sobre el turismo o la posible caída de reservas por el incremento de la tasa de incidencia, Ruiz ha insistido en que la situación no difiere en exceso de otros destinos. "Es cierto que no hemos llegado a la meseta. Pero cada vez hay más población vacunada y si se siguen las medidas de seguridad, lo que se aconseja, no deberían tener problemas. El problema es cuando no se respetan las medidas", recalca Ruiz.

El Ayuntamiento está pendiente de conocer si se reducen los aforos en la hostelería al pasar de nivel 1 de restricciones al 2 (8 personas en exterior y 6 en interior frente a los 10 en exterior actuales).

En este sentido, el alcalde apunta a que la extensión de las playas convierte al litoral tarifeño en un espacio seguro junto con la práctica de los deportes de viento, generalmente individuales. "Esperamos que esta situación no se prolongue mucho en el tiempo y no provoque una caída de visitantes. En Tarifa todos los empresarios están comprometidos con cumplir las medidas. Depende por tanto de la actuación y la responsabilidad de cada uno", ha recalcado.