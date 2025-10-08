La Justicia archiva la denuncia por la que se investigaba por falsificación de firmas a la concejala de playas de Tarifa

La polémica por la presunta falsificación de firmas en el plan de playas de Tarifa ha quedado archivada. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras ha desestimado, en forma y fondo, la denuncia presentada en agosto de 2024 por tres funcionarios del Ayuntamiento, en la que se exponía la supuesta modificación no sustancial del Plan de Playas de Tarifa y por la que compareció ante el juez como investigada Celia Rico, concejala de Deportes.

La decisión judicial —fechada el pasado 11 de septiembre y desvelada este miércoles, 8 de octubre— pone fin a un proceso que, según describe la concejala de Nuevos Aires de Tarifa (NAT) ha sido “muy complicado”. “Han sido meses duros”, afirma Rico, que se ha tenido que cruzar casi a diario con los tres funcionarios que presentaron la denuncia por falsificación de firmas.

Celia Rico, concejal de Playas de Tarifa.

La edil explica que todo comenzó con una iniciativa deportiva aparentemente sencilla: dotar a las playas de Tarifa de porterías y una red de vóley para fomentar la práctica deportiva al aire libre. “Con las playas que tenemos, cómo no contar con unas porterías para jugar al fútbol o una red para voley”, sostiene.

Rico asegura que su intención fue, desde el principio, cubrir una necesidad del municipio, y que para ello consultó al funcionariado. “Pregunté al técnico para llevar a cabo el montaje de las instalaciones, pero me comentó que no sería posible, ya que el plan de playas ya estaba en marcha”, recuerda.

Sin embargo, durante unas jornadas medioambientales, coincidió con una trabajadora de la empresa Atlántida, a quien le comentó la situación. “Esta me explicó que se podía hacer la instalación de las dos porterías y la red de voley que quería mediante una modificación no sustancial al plan, que no era necesario que este finalizara. Y que nos ofrecía su ayuda sobre cómo hacer el trámite”.

Rico trasladó de nuevo la cuestión a los técnicos municipales. “Volví a comentarlo con el funcionario, a lo que este respondió que nunca había hecho una modificación no sustancial, y que agradecían la ayuda”, relata.

A partir de ahí, la trabajadora de Atlántida descargó del portal público de la Junta de Andalucía el plano del plan de playas y marcó en él la zona destinada a las instalaciones deportivas, frente al antiguo Snoopy, en la zona de los militares. “Lo que se crea ahí es un dossier que se comparte por el chat interno que tenemos para que este funcionario lo revisara. No hay documentos con membretes oficiales del Ayuntamiento ni nada”, subraya la concejala.

La denuncia

Sin embargo, en octubre de 2024, Europa Sur reveló que el secretario y dos técnicos municipales habían presentado una denuncia por falsificación de firmas en el Plan de Playas. En su declaración ante la Guardia Civil, aseguraron que en el expediente figuraban dos planos con sus firmas que no habían sido elaborados por ellos.

Según la denuncia, se denotaba que alguien "ha utilizado planos originales del Plan de Playas, firmados y fechados en febrero de 2024, y modificados con la inclusión de una zona deportiva para que la misma sea aprobada por la Junta de Andalucía, comprobando que esos planos no han sido elaborados por los funcionarios firmantes”.

También indicaban haber encontrado “otros documentos que no han sido elaborados por ellos, tratándose del modelo de solicitud de ocupación de dominio público marítimo terrestre, la tabla de ordenación del tramo de playa afectado y el oficio de remisión del Ayuntamiento al departamento de Costas”.

Seguiré peleando para que los niños y niñas tengan las porterías y la red en la playa. Ahora hay que seguir trabajando para que esa modificación no sustancial se lleve a cabo más pronto que tarde”

Ante esos hechos, los funcionarios comunicaron al secretario del Ayuntamiento que, a su juicio, se había producido “una modificación sustancial de un documento público”. Las pesquisas internas determinaron que el archivo con los planos modificados había sido incorporado al expediente por una trabajadora municipal con cargo de confianza en el equipo de Gobierno, María Luz Mota.

Ahora, un año después, la justicia ha desestimado la denuncia. Para Rico, la resolución judicial pone punto final a una etapa difícil: “Han sido meses duros, para mí y para María Luz Mota, mi inseparable cargo de confianza y mano derecha, o como ella misma dice, también la izquierda si hace falta. Meses donde ha sido difícil aislarse del ruido que se produce, más aún en un pueblo tan pequeño”.

La concejala asegura que seguirá adelante con su objetivo. “Seguiré peleando para que los niños y niñas tengan las porterías y la red en la playa. Ahora hay que seguir trabajando para que esa modificación no sustancial se lleve a cabo más pronto que tarde”, afirma.

Su propósito, insiste, es que el deporte forme parte de la vida cotidiana de los jóvenes tarifeños: “El objetivo es que se pueda jugar al fútbol y voley todo el año, para que días como hoy que hace bueno, los jóvenes puedan jugar en la playa”.