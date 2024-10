El PP de Tarifa da un voto de confianza a NAT tras la denuncia de falsificación de firmas

Tarifa/El PP de Tarifa da un voto de confianza a Nuevos Aires Tarifa (NAT), su socio en el gobierno municipal, y esperará a que la Justicia se pronuncie ante la denuncia de tres funcionarios municipales por la presunta utilización de las firmas de dos de ellos para introducir, sin su conocimiento, modificaciones en el plan de playas del municipio.

Los funcionarios denunciaron el pasado agosto ante la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, tal y como desveló Europa Sur durante el pasado fin de semana, el supuesto uso de sus firmas para autorizar la instalación de un área deportiva en uno de los extremos de la playa de Los Lances, cerca de la isla de Las Palomas, que finalmente no se llevó a cabo. Unos hechos por los que el PSOE ha solicitado al PP que rompa el pacto de gobierno con NAT.

Lejos de satisfacer de inmediato la petición del PSOE, el PP ha subrayado la importancia "de la presunción de inocencia" mientras el asunto sigue su curso en el proceso judicial. "El caso ha sido tramitado a los juzgados de Algeciras, donde deberá ser investigado y resuelto con todas las garantías legales. Creemos que no es el momento de crear alarma ni de adelantar juicios sin que haya una resolución judicial clara. En estos momentos, es necesario que sea la Justicia la que determine los hechos y, hasta entonces, mantendremos una actitud de prudencia y respeto", ha valorado el PP.

"No entraremos a día de hoy en valoraciones puesto que ese no es nuestro cometido. Por tanto, cuando se haya esclarecido la situación y se hayan respetado los tiempos judiciales, llegará el momento de tomar decisiones. Mostramos nuestro compromiso con la legalidad, y así seguiremos trabajando para asegurar una administración transparente y responsable", ha zanjado el grupo mayoritario del gobierno local.

Dos de los denunciantes, el ingeniero y el técnico, narraron ante la Guardia Civil que el 19 de julio, como funcionarios actuantes en el expediente y con motivo de la celebración de una mesa municipal de contratación, encontraron “una documentación preparada para tramitar una modificación no sustancial del plan de playas”. Tras examinarla, aseguran, detectaron que en la serie de planos que acompañaban la memoria figuraban con su firma dos que no habían sido elaborados por ellos. Los denunciantes localizaron “otros documentos que no habían sido elaborados por ellos, tratándose del modelo de solicitud de ocupación de dominio público marítimo terrestre, la tabla de ordenación del tramo de playa afectado y el oficio de remisión del Ayuntamiento al departamento de Costas”.

El primer teniente de alcalde y portavoz de NAT, Jorge Benítez, aseguró el fin de semana que la denuncia buscaba desprestigiar a su grupo. "Es una denuncia falsa basada en un borrador, no en un documento oficial. Solo se busca hacer daño al Consistorio, a Nuevos Aires y a mí”, afirmó Benítez en declaraciones a esta redacción, tras asegurar que ha prestado declaración por estos hechos ante la Guardia Civil en calidad de testigo. Benítez sostiene que los dos mapas de la discordia no formaban parte de expediente alguno y que tan solo eran elementos de trabajo con el fin de colocar “dos porterías y dos redes” en Los Lances.