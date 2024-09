La Junta de Andalucía presentará alegaciones contra el convenio urbanístico de reforma del frente litoral de Tarifa entre el Ayuntamiento y una promotora

Tarifa/La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía se suma a las instituciones y organizaciones que prevén presentar alegaciones contra el acuerdo suscrita por el Ayuntamiento de Tarifa y Granparcela SL para la reforma urbanística del frente litoral de la playa de Los Lances. Esta operación conllevaría el derribo de dos institutos y un colegio públicos (dos de ellos disponen de más de 10.000 metros cuadrados de suelo y el otro, más de 5.000) con el consiguiente traslado del alumnado y del personal educativo a nuevos inmuebles, más alejados del paseo marítimo y aún por construir.

Según fuentes de la Consejería consultadas por Europa Sur, el equipo de la consejera María del Carmen Castillo desconocía el contenido del borrador del convenio urbanístico suscrito entre el Consistorio tarifeño (en manos del Partido Popular y Nuevos Aires Tarifa) y la citada promotora marbellí. Tras analizar el texto, ha tomado la decisión de preparar alegaciones al mismo por su incidencia directa en los tres centros educativos públicos -los institutos de Secundaria Almadraba y Baelo Claudia y el colegio de Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Luz- en cuya ubicación actual, en una de las zonas más cotizadas del litoral gaditano, se levantarían centenares de viviendas, un hotel de tres estrellas, zonas comerciales y apartamentos turísticos.

El proyecto firmado por el alcalde, José Antonio Santos (PP), y Borja Merayo, ex futbolista y propietario de Granparcela SL, se encuentra en fase de información pública hasta el 11 de octubre. Su planteamiento es tremendamente ambicioso y prevé el derribo de todos esos inmuebles ubicados en una "milla de oro" junto al mar y reubicarlos en otros puntos del término municipal, en concreto en las zonas de La Marina y El Olivar.

Panorámica del IES Baelo Claudia, en el paseo marítimo de Tarifa. / IES Baelo Claudia

El hecho de que la Junta anuncie la presentación de alegaciones es significativo, no solo por el hecho de que el Ejecutivo andaluz sea del mismo signo político que el del regidor tarifeño, sino también porque la aprobación del plan de reforma interior propuesto por el Consistorio para transformar el frente litoral deberá contar en su tramitación con la preceptiva y vinculante aprobación de la Comisión Provincial de Urbanismo, órgano dependiente de la Administración autonómica.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no está sola en su oposición al convenio, el cual suma una larga lista de detractores desde que se hizo público. Los grupos de la oposición PSOE, Ganar Tarifa y Verdes de Europa-Tarifa tachan el plan de "especulativo" y explican que una transformación de ese calado debería hacerse en el ámbito de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), por lo que presentarán alegaciones, al igual que la plataforma ciudadana 'Tarifa no se vende', la asociación ecologista Agaden y diversos propietarios de las zonas afectadas a título particular.

Debate en el Pleno municipal

El debate sobre el convenio urbanístico del frente litoral de Tarifa promovido por Granparcela SL acaparará gran parte del debate del Pleno ordinario que se celebrará este viernes, 27 de septiembre, a partir de las 10:00 y que ha generado una gran controversia entre la ciudadanía. Aunque el acuerdo en sí no se incluye en ninguno de los puntos del orden del día, PSOE y Ganar Tarifa han presentado una moción conjunta para su debate.

De forma paralela, miembros de la comunidad educativa han recogido firmas en los últimos días con el fin de frenar los planes urbanísticos del Ayuntamiento al borde de Los Lances. "El borrador del convenio solo habla de centros obsoletos en relación a los que están en el frente litoral (los IES Almadraba y Baelo Claudia, y el colegio Nuestra Señora de la Luz) y no hace referencia a otros colegios ubicados en otras zonas del municipio o en la campiña tarifeña, cuyas construcciones e infraestructuras son de fecha anterior a los centros que ahora se pretenden derribar", exponen en un manifiesto publicado en este periódico.

Y añaden que la iniciativa "nada tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y sí con un crecimiento fantasma de viviendas" que solo estarán habitadas en verano. "Lo que pretenden llevar a cabo en el frente marítimo de Tarifa supondría la pérdida de suelo municipal dedicado a la educación", una denuncia que próximamente será respaldada por la Consejería del ramo.