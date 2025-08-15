Juanma Moreno, dispuesto a un “endurecimiento" de las penas para pirómanos tras el incendio de Tarifa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado su predisposición a un "endurecimiento claro y contundente" de las penas que actualmente el Código Penal aplica a los pirómanos, a los que ha calificado de "asesinos", a raíz de las espantosas imágenes del incendio de Tarifa. En una entrevista concedida a Cope, Moreno ha señalado que "es difícil coger a un pirómano, pero cuando tenemos la suerte de cogerlo, que tiene que ser una colaboración de todos, lo que no podemos tener es un Código Penal que es absolutamente inicuo". Si bien están a la espera de la conclusión de las investigaciones, todo, ha señalado, parece indicar que fueron "intencionados".

"Necesitamos un Código Penal mucho más duro para personas que ponen en peligro no solamente el patrimonio natural, sino el patrimonio personal de muchas familias y la vida, como desgraciadamente hemos vivido en España, de muchas personas. Por tanto, yo estaría dispuesto a un endurecimiento claro y contundente de las penas a estos asesinos, a estos pirómanos", ha remarcado.

En cuanto a la "batalla política que se está dando en España por los incendios", entiende que es "perfectamente evitable", y ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que en la situación actual "mantenga una actitud frívola e irresponsable, simple y llanamente por mantener un rol de mamporrero oficial de un Gobierno". "Me parece lamentable, y que ayuda a la desafección política y al descrédito", ha señalado para añadir que cree que "si este señor dedicara solo el 50 por ciento de su tiempo a trabajar por el transporte público y se dejara de broma, las cosas funcionarían".

Moreno ha recordado que ha recibido la llamada de Felipe VI, preocupado por la situación de los incendios en Andalucía, pero no así la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que tampoco le consta que lo haya hecho con otros presidentes autonómicos, lo que "denota una falta de sensibilidad sobre la situación que estamos viviendo en algunas zonas de España". El presidente andaluz ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que "sean muy prudentes y ante cualquier humo o cualquier sospecha, que llamen al 112" pues "por muchos medios y recursos que pongamos desde las administraciones públicas hay incendios de sexta generación que son inapagables y tenemos que evitar esa circunstancia".