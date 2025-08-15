Las emocionantes imágenes aéreas del incendio de Tarifa desde un helicóptero

Uno de los participantes en la extinción del fatídico incendio de Tarifa, el segundo en poco menos de una semana, ha compartido en redes sociales un par de vídeos recopilatorios con emocionantes imágenes captadas desde un helicóptero. El fuego incesante, la vista desde las alturas, las casas al límite del horror y la recogida de aguas en las playas tarifeñas, especialmente en Bolonia y Atlanterra; son algunas de los momentos captados.

Los vídeos los ha compartido el francés Tom Dubois (@duboistom en redes sociales) que se unió a los esfuerzos para abatir el fuego que arrasó unas 300 hectáreas entre Tarifa y Zahara de los Atunes. En uno de los momentos que comparte, la gente de la playa tarifeña de Bolonia le agradece su labor con un inmenso "Gracias" dibujado en la arena de la orilla, que ve claramente al recoger el agua en el mar.

El galo además deja unas interesantes secuencias en las que se le ve pilotando y virando en el aire para recoger con la bolsa para transportar agua (los famosos Bambi Bucket), que se puede apreciar claramente debido a que la cabina de la nave que pilota tiene una gran pantalla que deja ver toda acción realizada por el director del helicóptero. Dubois es, además de un claro ejemplo de honradez y trabajo duro, un explorador de los cielos. Su afición es captar desde el aire los paisajes que surca. Un vistazo a su perfil te permite ver Alicante, Madrid o la magnífica Saint-Tropez, en Francia.