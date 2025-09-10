Un jinete entra en la pastelería Bernal de Tarifa para pedir un café para llevar en el Día del Caballo

En Tarifa hay costumbres que no sorprenden a nadie, salvo a los forasteros. Como ver a un jinete abrir las puertas de la céntrica pastelería Bernal montado en su caballo para pedir un café para llevar. El gesto, inmortalizado este año durante el Día del Caballo, tiene tanto de simpático como de revelador: aquí, la vida cotidiana y la tradición ecuestre caminan –o cabalgan– de la mano.

La jornada, que se celebra cada año en la feria, es mucho más que un desfile de jinetes engalanados y amazonas con elegancia andaluza. Es una declaración de amor y respeto hacia un animal que ha sido compañero de trabajo, fiesta y camino durante generaciones. Desde primeras horas de la mañana, el sonido de los cascos sobre el asfalto anuncia que la ciudad se rinde a su símbolo más noble.

Familias enteras se concentran en las calles, envueltas en una mezcla de olores a romero, cuero y feria, mientras la música festiva acompaña a los caballos, que avanzan majestuosos entre aplausos y vítores. La fiesta une a mayores que recuerdan antiguas faenas del campo, a jóvenes que mantienen viva la afición y a niños que miran con los ojos abiertos de par en par, descubriendo que la tradición también sabe galopar.

El Día del Caballo en Tarifa es, en definitiva, una celebración del alma andaluza, tejida con orgullo, raíces y comunidad. Y si de paso se puede pedir un café con un dulce sin desmontar, tanto mejor: al fin y al cabo, aquí todo el pueblo sabe que tradición y vida diaria no se pisan los talones, sino que avanzan juntas al mismo compás.