La Guardia Civil de Tarifa halla en una furgoneta más de 750 kilos de atún rojo pescados ilegalmente en el Estrecho

La Guardia Civil ha intervenido en Tarifa más de 750 kilos de atún rojo capturados de manera ilegal, en una operación que forma parte del refuerzo de controles desplegado en el estrecho de Gibraltar para combatir la pesca furtiva de esta especie altamente protegida.

Según informó el Instituto Armado, los agentes del Puesto Principal de Tarifa intensificaron en las últimas semanas la vigilancia sobre la pesca recreativa, tras la resolución de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Agricultura que mantiene prohibida temporalmente la captura de Thunnus thynnus. Como parte de este dispositivo, patrullas desplegadas en distintos puntos del litoral realizaron inspecciones específicas orientadas a detectar cualquier actividad relacionada con la pesca ilegal de atún rojo.

En uno de estos controles, los guardias civiles interceptaron una furgoneta que abandonaba el puerto de Tarifa. En su interior localizaron 21 piezas de atún rojo que, según las primeras pesquisas, acababan de ser capturadas infringiendo la normativa vigente. Los agentes levantaron las correspondientes actas de denuncia y procedieron a la aprehensión del cargamento.

La presión sobre esta especie no es nueva. El atún rojo atlántico se ha convertido en los últimos años en un producto especialmente demandado por restaurantes y comercios de pescadería, tanto por su prestigio gastronómico como por el elevado valor que alcanza en el mercado. Esta circunstancia, recuerda la Guardia Civil, alimenta la proliferación de capturas ilegales que ponen en riesgo la sostenibilidad del recurso.

Los ejemplares requisados fueron entregados al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, siguiendo el protocolo establecido para este tipo de intervenciones. Con esta actuación, el Instituto Armado reafirma su compromiso con la protección de los recursos marinos y la lucha contra las prácticas que amenazan su conservación.