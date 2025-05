La Guardia Civil desmantela un campamento ilegal con más de 90 vehículos en una zona protegida de Tarifa

Tarifa/La Guardia Civil ha desmantelado a primera hora de este miércoles un campamento ilegal en pleno entorno natural del término municipal de Tarifa, en la zona de los Carriles, ubicada en el extremo norte de la playa de Los Lances. La actuación, llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Tarifa en colaboración con la Policía Local, forma parte de un dispositivo especial para prevenir la degradación medioambiental en espacios de alto valor ecológico.

La intervención se ha saldado con la identificación y desalojo de más de 90 vehículos y la tramitación de 70 denuncias administrativas por diversas infracciones, entre ellas acampar y encender fuego en zonas no autorizadas, arrojar residuos en el campo o circular con vehículos fuera de los caminos permitidos.

Los hechos denunciados se enmarcan en un conjunto de normativas que protegen tanto el paisaje como los recursos naturales del entorno, entre ellas la Ley del Turismo de Andalucía, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y la Ley de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales.

Según ha detallado la Guardia Civil, estas acampadas ilegales no solo suponen un riesgo por su impacto sobre el terreno, sino que también aumentan de forma significativa el peligro de incendios, especialmente en un entorno como Tarifa, donde confluyen zonas forestales, áreas costeras y espacios protegidos.

La actuación de este miércoles responde a un plan de vigilancia intensificada para detectar posibles focos de acampada incontrolada y frenar el deterioro progresivo que este tipo de prácticas provoca en parajes naturales de alto valor. Entre las infracciones más comunes, los agentes han detectado fuegos encendidos al aire libre, acumulaciones de basura sin control y vehículos circulando campo a través.

Además de proceder al desalojo, los agentes han recordado a los usuarios las principales prohibiciones durante la estancia en espacios naturales: desde no encender fuegos ni arrojar objetos en combustión, hasta no verter residuos en ríos o en el mar, no molestar a la fauna silvestre o no modificar el estado natural del suelo, el agua o la vegetación sin autorización.

La Guardia Civil ha insistido en la necesidad de compatibilizar el disfrute del medio natural con su conservación, y ha advertido que este tipo de dispositivos se mantendrán activos durante los próximos meses de verano para garantizar la protección de zonas especialmente sensibles del término municipal de Tarifa.